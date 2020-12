¿Soltera a los 55 años? 10 cosas que debes saber sobre estas mujeres

Si tienes más de 55 años debes saber que todo el juego de las citas ha cambiado en estos nuevos tiempos, sin embargo, para muchas mujeres esta edad es la favorita para empezar a abrir de nueva cuenta el corazón.

Hay muchas ventajas en salir con mujeres solteras mayores de 55 años. Aunque no surja nada romántico de una cita con una mujer mayor, es posible que se convierta en un contacto divertido para eventos sociales y en una buena amiga con la que puedas pasar un buen rato.

Mujeres solteras mayores de 55 años

Puede que no estén buscando el amor verdadero.

Las mujeres en esta etapa a menudo nunca se han casado por ciertas razones (como una carrera ocupada) o se han separado de su pareja debido a la muerte o el divorcio. Es muy posible que no quieran empezar de nuevo, ni que les vuelvan a hacer perder los estribos.

Todo lo que quieren es alguien con quien ver una película, y después hablar de ello con una copa de vino. La edad no necesariamente predice lo que cada mujer quiere, pero para muchas, la idea de empezar de nuevo desde cero parece cansada e innecesaria. Así que si buscas una compañera social, una mujer de más de 55 años puede ser una gran pareja.

A menudo son muy autosuficientes

Si han estado solteras por un tiempo, serán las mujeres más independientes que hayas conocido. Saben cómo trabajar y administrar un hogar por sí mismos. Y mejor aún, están contentos con el arreglo.

Las mujeres solteras de más de 55 años tienen claros sus gustos.

He aquí por qué, si han elegido no casarse nunca o tener hijos, han tenido que responder a la pregunta "¿No te arrepientes de nada" de la gente que piensa que estar soltero a los 55 años es una elección irresponsable? Pero, estas mujeres saben qué tipo de estilo de vida prefieren, y están tratando de demostrar que no se arrepentirán.

Tienen un sólido grupo de amigos

Una mujer soltera en sus 55 años está sola sólo si ella personalmente decide serlo. Típicamente, ella estará ocupada con las actividades que disfruta. Y es probable que también haya hecho algunos amigos de toda la vida.

Probablemente esté en un club de lectura o salga a comer con sus amigos por lo menos una vez a la semana para charlar y pasar tiempo juntos. Ella no tiene miedo de ser sociable, y podría presentarte a algunas personas buenas si llegas a conocerla.

Tienen puntos de vista realistas sobre el matrimonio

Nadie se casa pensando que se divorciará. Su amor es del tipo que durará para siempre, hasta que no lo haga. Si esta mujer de 55 años está divorciada, sabe que el Príncipe Azul no necesariamente va a llamar a su puerta y salvarla de las mayores responsabilidades de la vida.

Ella cree en la formación de verdaderas conexiones con la gente, pero no necesariamente tiene prisa por reemplazar a su marido. De hecho, es posible que ya no le guste la idea del matrimonio. Algunas personas se casan porque es lo que se espera que hagan, tal vez ella se dio cuenta de que eso no es para ella y está tratando de jugar en el campo.

Saben lo que es realmente importante a diario

detalles que importan. Una mujer de unos 20 años puede sentirse avergonzada de salir de casa sin maquillaje. Sin embargo, una mujer de más de 55 años tiene menos que probar.

Ella está poniendo todo su enfoque en la apariencia y preferiría llegar a tiempo a su cita con el médico que perder minutos buscando rímel de repuesto. Ella no siente que el mundo la está juzgando si accidentalmente se olvidó de cambiar sus pisos por tacones, y no teme valorar la comodidad por encima de la alta costura.

Salir con una mujer soltera de 55 años tiene grandes beneficios.

Su idea de familia cercana a menudo incluye amigos, vecinos y mascotas

Si no han construido una familia propia que incluya un esposo e hijos, han construido una sólida red de amigos, partidarios, animales y vecinos. Además, el hecho de que una mujer no tenga hijos no significa que no considere a los adolescentes de su hermana como suyos.

Su idea de familia es un poco menos tradicional, pero eso significa que la invitan a no menos de tres cenas de Acción de Gracias cada año. Y probablemente intenta asistir a todos ellos, o al menos a FaceTime, cada grupo para desearles unas felices vacaciones.

Han visto todos los trucos del libro

En realidad, si sales con una mujer soltera de unos 55 años y no eres tú mismo, ella será capaz de descubrirlo en cuestión de segundos.

Las mujeres en general tienen una intuición maravillosa, y si una mujer en sus 54 años ha estado soltera el tiempo suficiente, ella ha visto casi todo tipo de hombres y mujeres cruzarse en su camino. Sólo sé tú mismo, y llegará muy lejos.

Mejor aún, si su historia no es una con la que usted no está contento (digamos, dos matrimonios fracasados), ella será más receptiva y comprensiva si usted es abierto al respecto.

Ellos entienden cómo equilibrar todo en la vida

Hay una razón por la que no se ven a menudo mujeres de 55 años en el sótano de sus padres. Como el resto de nosotros, han crecido y han aprendido a mantenerse a sí mismos.

Ya sea que sean o no solteros por elección, viudos o divorciados, ellos se encargan de las cuentas por sí mismos. Y eso significa que tienen el empuje para ser ascendidos a ese mejor título, y no tienen miedo de poner el tiempo extra durante el fin de semana para terminar ese gran informe.

Las mujeres solteras mayores de 55 años encuentran una manera de equilibrar todas las responsabilidades de la vida, y todavía les queda tiempo para dedicarse a sus propios pasatiempos.

Pueden ser un poco tercos

¿No lo estarías tú? Cuando dependes de ti mismo, tienes ciertas maneras en las que te gusta hacer las cosas.

Una mujer en sus 55 años probablemente estará abierta a actividades de citas divertidas y formas únicas de conectarse, pero puede que no les guste su nueva forma de cocinar jamón en Navidad, u otros métodos de limpieza, organización y vida en general.

Es una cuestión de comodidad. A los humanos les gusta tener rituales, y estos se vuelven mucho más difíciles de cambiar a medida que envejecemos.

Se sienten más atraídos por tu corazón que por tu aspecto.

A medida que envejecemos, las cosas pasan. No significa que los humanos dejen de ser atractivos con el paso de los años, sino que los cuerpos cambian naturalmente con el tiempo. No puedes esperar parecer de 20 cuando tienes 55 años.

Una mujer soltera en sus 55 años y más es muy consciente de esto, y no espera que usted tenga abdominales duros como el rock. Las cosas que les atraen son las cosas buenas que has hecho, y las habilidades asombrosas que posees. Más o menos, les gusta cómo eres en realidad, y no el hecho de que tengas una membresía en el gimnasio.

Hay un montón de beneficios en estar con una mujer soltera de 55 años. Si te invita a salir una mujer mayor, o tal vez quieras entablar una amistad con una mujer mayor que vive sola, debes saber que hoy en día, 55 no son viejos. Ella está en una edad en la que ha vivido una vida bastante gratificante hasta ahora, pero todavía está ansiosa por ver lo que le espera.

