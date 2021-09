'Solo Dios me sacará de la presidencia de Brasil', dice Jair Bolsonaro

Cientos de miles de brasileños se manifestaron en todo el país el martes en apoyo del presidente populista de extrema derecha Jair Bolsonaro y su asediado gobierno, mientras pedían la destitución de los magistrados de la Corte Suprema.

Las manifestaciones en Brasil, alentadas por Bolsonaro, quien luego se enfrentó verbalmente a la corte en discursos en dos mítines separados, probablemente exacerbarán una crisis entre el ejecutivo y el poder judicial que se ha intensificado en los últimos meses.

“O el jefe de este poder se pone en fila o este poder puede sufrir lo que no queremos”, dijo el ex capitán del ejército en una manifestación en la capital Brasilia el martes por la mañana, en lo que fue ampliamente considerado una amenaza no especificada contra la corte.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, en los últimos meses, la Corte Suprema ha autorizado investigaciones sobre Bolsonaro y sus aliados por presuntos ataques a las instituciones democráticas de Brasil.

“Liberan a los bandidos (de la prisión) y arrestan a los conservadores”, dijo sobre la corte el trabajador del hospital Carlos Alberto Juliao, de 45 años, quien asistió a una manifestación pro Jair Bolsonaro en Sao Paulo.

En medio de crecientes escándalos, aumento de la inflación, alto desempleo y una de las peores cifras de muertes por Covid-19 del mundo, los índices de aprobación de Bolsonaro se han hundido a mínimos históricos.

Jair Bolsonaro habló ante 114.000 simpatizantes

Las elecciones de Brasil están programadas para octubre del próximo año y las encuestas de opinión sugieren que Bolsonaro perdería por un amplio margen contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, si decide postularse.

Sin embargo, el líder de extrema derecha ha insinuado que se negará a aceptar la derrota si el sistema de votación electrónica de Brasil no se cambia por boletas impresas, una demanda que fue derrotada recientemente en el Congreso .

Bolsonaro ha insistido, sin pruebas, en que el sistema electrónico es vulnerable al fraude, un reclamo rechazado por expertos judiciales y otros expertos, y que los críticos dicen que es parte de un plan para impugnar los resultados de las elecciones del próximo año.

"Solo Dios me sacará de Brasilia", dijo a una multitud de 114.000 simpatizantes en la Avenida Paulista de Sao Paulo el martes por la tarde, según estimaciones de la policía militar local.

A las manifestaciones asistieron manifestantes que vestían los colores canario y verde de la bandera brasileña, y algunos portaban pancartas y pancartas que pedían “invención militar con Bolsonaro como presidente”.

