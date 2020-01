Sobrevivientes de secta religiosa relatan la TORTURA a la que fueron sometidos (VIDEO)

Bajo engaños y abusando de su fe, integrantes de una secta religiosa “La Nueva luz De Dios” secuestró a un grupo de personas de la comunidad de Altos del Torrén, la comarca indígenas Ngabe Buglé, en Panamá, a quienes sometieron a un ritual satánico para “sacarles al diablo”.

Como parte del ritual, las personas fueron torturadas con objetos religiosos y asesinadas, entre ellas, una mujer embarazada y dos menores de edad.

Las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional lograron rescatar a un grupo de 15 personas secuestradas por la secta religiosa para la “liberación del diablo de sus almas”.

Torturados

Momentos de terror y pánico fue lo que vivió Efigenia Valdés, quien con la esperanza de sentir a Dios cerca, decidió participar en el ritual sin saber que eso le costaría la vista.

“Me pegaron con la Biblia en los ojos, me dejaron ciega y perdí el conocimiento”, relató la mujer”.

Pero ella, no fue la única que sufrió a manos de la secta religiosa, ya que su hermano también fue víctima de los engaños de los pastores para ser torturado.

“Me pegaban y me tiraron contra el piso, me pisoteaban eso aquí (señala el abdomen) en ambos lados y me lo apretaban al suelo, y me aporreaban el pescuezo, me los apretaban dura y me decían que el diablo tenía que salir de mí, porque yo tenía un diablo”.

Intranquilidad

El líder de la secta asesinó a una mujer embarazada delante de sus hijos, afirmando que estaba cumpliendo con las “órdenes De Dios de ‘eliminar al demonio’.

“Usaron el nombre de Dios aquí para atrapar y secuestrar personas, para seguir matando”, detalló uno de los sobrevivientes.

En la improvisada iglesia, las autoridades encontraron una fosa común con siete cadáveres en avanzado estado de descomposición.

