Sobrevive al cáncer, meningitis COVID-19 y más el MISMO año

Un hombre de 24 años enfermó de COVID-19, le fue detectado un tumor maligno en el cerebro, meningitis y sepsis en dos ocasiones el mismo año y aún así sobrevivió para contar su historia.

Nathan Cummings afirma que obtuvo la fuerza para seguir adelante pese a todos sus males gracias a la fuerza que recibió de sus abuelos, hermanos y hermanas.

"Mi familia me ha cuidado, han venido a verme al hospital, han hecho todo tipo de cosas por mí. Siempre que tuve un turno, siempre han estado ahí", dijo Cummings, residente de la ciudad de Blackpool, Inglaterra.

En octubre de 2019, cuando Nathan parecía estar tan pleno y saludable como cualquier joven de su edad, comenzó a sufrir síntomas como pérdida del balance y una disminución de más de 6 kilos de peso.

A su corta edad, Nathan ha aprendido a superar cualquier obstáculo.

Primero, un equipo de médicos le diagnosticó un tumor maligno en el cerebro que había estado creciendo durante toda su vida y que había alcanzado el tamaño de una pelota de ping pong en su cuarta etapa, la más avanzada, según SDP.

"Al principio ni siquiera lo sabía", dijo Nathan, que vive en Seabrook Drive. "Me desperté un día y no podía levantarme de la cama. Tenía un fuerte dolor de cabeza, vomitaba constantemente sin importar lo que bebiera, y cuando me levanté me derrumbé directamente sobre un tocador".

Nathan enfermó de todo

Nathan fue sometido a dos operaciones para extirpar la mayor parte del tumor en el Royal Preston Hospital en octubre y noviembre de 2019. Un mes después, fue atacado con meningitis.

Durante 2020, luchó contra la sepsis dos veces entre rondas de intensa radioterapia y quimioterapia en el Christie en Manchester, y en ambas ocasiones se advirtió a su familia: mamá Anna, padrastro Adrian, hermano Colin, hermanas Danielle, Gemma y Shannon y los abuelos Anne y Bob. puede que no sobreviva.

Poco después de Navidad contrajo meningitis por segunda vez, y mientras se sometía a tratamiento en Blackpool Vic le diagnosticaron coronavirus.

"Ha sido una tontería, para ser honesto", dijo. "Me contagio de todo y me enfermo constantemente. Tengo días en los que no me siento bien y eso hace que mi mente se acelere. Quiero superarlo y quiero seguir con mi vida”, dijo Nathan.

Como si lo anterior no fuera poco, hace dos meses se enteró de que sus ojos sufrían cataratas severas, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que pierda la vista por completo.

Tras haber sobrevivido a COVID-19, el cáncer, la meningitis y a la sepsis, Nathan no pierde las esperanzas y escribió una carta dirigida a todos los pacientes de cáncer para motivarlos a no perecer en la lucha. La Verdad Noticias.

