Sobrecargo confiesa que la rechazaron de una aerolínea por su peso

Una sobrecargo originaria de Argentina, llamada María Josefina Macchi, se ha vuelto viral en las redes sociales, después de confesar cómo en una aerolínea no le dieron el empleo solamente por su peso, ya que le dijeron que “tenía que bajar de peso”.

Fue en su cuenta de Twitter que la mujer compartió su desafortunada experiencia buscando trabajo, y en TikTok su caso se volvió viral. La argentina explica que ella ya había terminado su curso para ser tripulante de cabina, así que decidió postularse en una vacante para la aerolínea internacional Emirates.

Mujer exhibe por qué no le dieron el puesto de sobrecargo

La chica pensó nunca pensó que por su cuerpo sería rechazada de un empleo/Foto: Twitter

Durante el proceso de selección, tuvo que entrar con otra postulante para que se conocieran y entablaran una conversación en inglés. Todo marchaba perfecto. Pensó que sería seleccionada, ya que cumplía que la mayoría de los requisitos y su nivel de inglés era muy bueno.

Sin embargo, cuando mencionaron a las personas que fueron elegidas para el puesto de sobrecargo, ella no fue mencionada. Esto desconcertó mucho a la mujer que pensó que tuvo una muy buena prueba, además de que se dió cuenta que habían elegido a otras mujeres que no sabían hablar inglés.

"Al finalizar esa instancia, sacaron a todas fuera del salón y luego la reclutadora llamó a algunas chicas. Cuando ingresé, identifiqué que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía nada de inglés, por ende pensé que no había quedado”, dice la mujer.

“La reclutadora nos dijo que tenía que despedirse de nosotros ya que no habíamos pasado a la siguiente instancia. Mi compañera, a la que había presentado, no ingresó al salón por lo que pensé que había pasado de ronda", relató.

"Me quedé para saber en qué puedo mejorar para la próxima búsqueda. Le pregunté en qué puedo mejorar. Y ella me dijo, en inglés, 'honestamente, tienes que bajar de peso'. Me lo dijo mirándome el cuerpo como diciéndome 'mírate' y como si me estuviese haciendo un favor. Esa fue la sensación que medio", recordó Josefina. Aunque la reclutadora le pidió a la aspirante no decir la razón por la que la rechazaron ya que “no habla bien de la empresa”.

La mujer se sintió afectada por el comentario sobre su cuerpo

La mujer se sintió mal por la discriminación a su cuerpo/Foto: Twitter

En su publicación, la mujer que aspiraba a ser sobrecargo sintió vergüenza de su cuerpo. Trató de minimizar lo sucedido, pero hizo una reflexión profunda y se dio cuenta que no tenía por qué aguantarlo.

"Me fui con vergüenza, eso es lo peor”, expresó.

“Al salir me crucé con otras bochadas y el comentario de ellas era 'y bueno, son así'. Y no, eso está muy mal. Está pésimo, no tendría que pasar", agregó. Después de que la publicación de la mujer sobrecargo, muchos criticaron a la aerolínea por discriminar de esta manera en su proceso de reclutamiento.

