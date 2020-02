Sismos no dejan en paz a Filipinas, un nuevo terremoto de 6.4 grados se registró

Un gran sismo se ha producido este día en Filipinas el cual tuvo una magnitud de 6.4 en escala de Richter, mismo que activó los protocolos de emergencias debido a la intensidad con la que se ha dejado sentir. Recordemos que hace solo unos días el país se encontraba sumido en el terror por los más de 280 sismos que se habían producido a causa del colosal volcán Taal.

Sismo de 6.4 grados

Ahora el sismo se ha dejado sentir con todo su poder en un impresionante sismo de 6.4 grados el cual a causado pánico entre la población pues dijeron se sintió con una gran fuerza. Dicho sismo se ha originado cuando en Filipinas aún era 13:40 horas.

Filipinas destruido, sismo de 6.4 lo golpea y esto es lo que ocurrió

Cabe mencionar que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) dio saber de maner oportuna que en Filipinas se produjo un sismo de gran intensidad y que tuvo lugar a unos 104 kilómetros al sureste de Pondaguitan con una profundidad de unos 43.6 kilómetros.

Prelim M6.0 Earthquake Mindanao, Philippines Feb-06 13:40 UTC, updates https://t.co/oHJ1rnBkWB — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) February 6, 2020

Aunque cabe mencionar que la agencia sismológica de Estados Unidos en un principio emitió un comunicado en donde señalaba que el sismo había tenido una magnitud preliminar de 6 grados en escala de Richter, sin embargo después de corroborar los datos se llegó a la conclusión que el terremoto ocurrido en Filipinas era de una magnitud mayor a la estimada inicialmente.

Por el momento las autoridades han señalado que se encuentran evaluando el nivel de daño, sin embargo, han informado que por ahora no existe reporte de personas que hayan resultado heridas, así como tampoco pérdidas humanas que lamentar. Cabe decir que no fue necesario activar una alerta de tsunami, pese a producirse en el océano dado que el sismo no reunió las condiciones necesarias para uno.

