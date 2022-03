Sismos de magnitud mayor a 6.0 sacuden Filipinas e Indonesia

#EarthquakePH #EarthquakeOccidentalMindoro#iFeltOccidentalMindoro

Earthquake Information No.1

Date and Time: 14 March 2022 - 05:05 AM

Magnitude = 5.7

Depth = 001 km

Location = 14.08°N, 119.16°E - 107 km N 77° W of Lubang (Occidental Mindoro)https://t.co/rbSkknkV6F pic.twitter.com/wSWXPR3wxO