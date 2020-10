Sismo de magnitud 4.9 en Machachi, sacude Quito y varias ciudades de Ecuador

Sismo de magnitud 4.9 en Machachi, sacude Quito y varios lugares de Ecuador

Este martes por la mañana se produjo un sismo de magnitud 4,90, en Ecuador a unos 10 kilómetros de Machachi, en la provincia de Pichincha, registrando una profundidad de 5 kilómetro. Tras aquella primera alerta, la intensidad se redujo a 3,57, informó el Instituto Geofísico de Ecuador.

En la capital del país sudamericano, Quito, los movimientos terrestres también fueron registrados ya que se encuentra cerca del epicentro. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano, la situación no presentó severas complicaciones en la citada urbe.

Hasta el momento, no hay reportes de daños trascendentes ni tampoco heridos. De igual manera, la Policía nacional divulgó alertas e instrucciones para la ciudadanía, con la finalidad de resguardar su seguridad. También insistió en no esparcir rumores o datos no verificados por las autoridades, “porque desorientan a la población”.

En ese sentido, el Instituto Geofísico puso a disposición de la población un formulario para “describir rápidamente los efectos del sismo sobre las personas y las edificaciones”, y dimensionar mejor sus impactos. Esto con el fin de “evaluar la intensidad macrosísmica de acuerdo con la Escala Macrosísmica Europea”, se lee.

La Verdad Noticias recuerda que la madrugada del lunes 26 de octubre del 2020 el reporte de dos movimientos telúricos registrados en la provincia de Carchi. Los temblores ocurrieron en menos de una hora cerca de San Gabriel, acorde con lo difundido a través de Twitter por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

A las 5:58 tuvo lugar un segundo temblor. Esta vez, el movimiento tuvo una magnitud de 3,54 grados en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 2,43 kilómetros. Acorde con el Geofísico, este segundo sismo también ocurrió a 13,15 kilómetros de San Gabriel.

Finalmente, un sismo de 3.8 grados se registró el mismo día en Cañar, de acuerdo con la institución del Geofísico. El temblor ocurrió a las 18:28 de este 26 de octubre, a una profundidad de 97,63 km, a 41.26 km de Cañar, ubicada en el sur de Ecuador.

