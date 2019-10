Sismo PODEROSO agrieta viviendas, autoridades piden que no ingresen a sus hogares

Sismo PODEROSO agrita viviendas, autoridades piden que no ingresen a sus hogares

Un poderoso sismo con una magnitud, considerada destructora, de 6.4 en la escala de Richter azotó este miércoles la isla de Mindanaoen que se encuentra en el sur de Filipinas, pero hasta el momento las autoridades no han dado reportes de personas lesionadas o que alguno de los habitantes de la zona perdieran la vida.

A su vez, fue el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), quien es el que registra la actividad sísmica que ocurre en todo el mundo, dio a conocer que el movimiento telúrico tuvo lugar a unos 7.7 kilómetros de la localidad de Columbio y fue a las 19:37 hora local (11:37 GMT).

Filipinas es azotado por poderoso sismo; las construcciones son las más afectadas.

Cabe mencionar, que aunque no se aún no se conoce sobre víctimas, las autoridades han pedido a la población en general que no permanezcan en las viviendas agrietadas y debilitadas, hasta que sean verificar, esto por lo intenso que ha sido el movimiento telúrico.

El USGS dijo además que el epicentro del sismo tuvo una profundidad de unos 14 kilómetros. Por su parte el jefe de emergencias local, Leslie Francisco, informó que una pequeña escuela en la ciudad de Digos, provincia de Davao del Sur, sufrió daños graves a consecuencia de los fuertes movimientos que terrestres que se dieron, sin embargo aclaró que no hay personas atrapadas en el interior del edificio.

Es preciso señalar que al asentarse sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, Filipinas es una zona con una muy alta actividad sísmica así como volcánica, de hecho Filipinas registra aproximadamente unos 7 mil temblores al año, la mayoría moderados.

Pero también presenta sismos con magnitudes de hasta 5 grados en escala de Richter, los cuales pueden ser considerados como “normales”, mismo que se dan de manera esporádica en el sur de Mindanao, Batanes y la región oriental de Bicol.