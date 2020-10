Síndrome de Down eleva el RIESGO de muerte ante el COVID-19

COVID-19 afecta más a los pacientes con Síndrome de Down. Foto: blogcrea.imserso.es

Los pacientes con Síndrome de Down tienen mayor riesgo de morir de COVID-19, así lo asegura un estudio reciente, pero ¿qué tan alarmante es? ¡aquí te lo revelamos!

COVID-19: Síndrome de Down te hace más vulnerable

De acuerdo con un estudio reciente, el riesgo de padecer COVID-19 si se tiene Síndrome de Down puede se incrementa en 10 veces, pero ¿cuáles son las razones?, La Verdad Noticias te las dice.

El COVID-19 ha infectado a millones de personas en el mundo, y ha aumentado el riesgo de muerte especialmente a las personas que padecen hipertensión o diabetes, y aunque no se había mencionado anteriormente, también las personas con Síndrome de Down son más vulnerables.

Fue la revista Annals of Internal Medicine quien publicó el estudio que ha revelado que las personas con Síndrome de Down que dan positivo a COVID-19 tienen mayor riesgo de morir, además, no solo tienen este riesgo, también eleva cuatro veces más la probabilidad de hospitalización debido a consecuencias vinculadas con el coronavirus.

Pacientes con Síndrome de Down son más vulnerables antes el COVID-19. Foto: curiosoando.com

Los resultados del estudio fueron obtenidos luego de analizar 8 millones de adultos de Reino Unido, cuyos datos fueron obtenidos de la evaluación de riesgo por el COVID-19 que el gobierno de aquel país realiza.

Del total de pacientes analizados, 4 millones padecían el Síndrome de Down, y además indica que al menos el 40 por ciento de las personas discapacitadas perdieron la vida a manos del COVI-19, el 17 por ciento falleció por neumonitis y neumonía, y finalmente, el 35 por ciento murió por otros motivos.

Las cifras mencionadas anteriormente se compararon con más de 41 mil pacientes que no tenían Síndrome de Down, con lo que encontraron que el 14 por ciento murió por neumonitis o neumonía, el 20 por ciento falleció por COVID-19, mientras que el 65 por ciento por otros motivos. ¡impactante!

TE PUEDE INTERESAR:Niña con Síndrome de Down muere por COVID-19

����El COVID-19 causa riesgo de padecer trombosis venosa, ¡impactante!����https://t.co/r0VWk2XULk — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 14, 2020

El Síndrome de Down no es considerado como un riesgo de muerte ante el COVID-19 todavía en Reino Unido ni en los Estados Unidos; sin embargo, los expertos indican en el estudio que se vincula con los siguientes padecimientos:

Disfunción inmunológica

Patología pulmonar

Insuficiencia cardíaca congénita

Con información de Milenio.