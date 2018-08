Sindicado de prostitutas causa polémica en España

OTRAS, la Organización de Trabajadoras Sexuales, es el primer sindicato de prostitutas del mundo y ha causado gran polémica entre los ciudadanos y el Gobierno de España.

Y aunque dicha organización se encontraba eufórica después de este gran paso para las trabajadoras sexuales en España, el Gobierno anunció anular a toda prisa la autorización.

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, se ha mostrado en más de una ocasión en contra de la prostitución y el pasado marzo publicó un tuit en el que aseguraba: «La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, si no la esclavitud más antigua y grande de la historia. #LasInvisibles #PSOEAbolicionista».

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, disgustada afirmó que "Me han metido un gol por la escuadra. Es el peor disgusto que me he llevado en toda mi vida política".

La autorización contradice todo el discurso feminista del Gobierno y así lo admitió. “No avalaremos un sindicato de una actividad ilegal que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un gobierno socialista y feminista", advirtió.

Ministra de Trabajo en España, Magdalena Valerio

Dos horas después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con otro un mensaje inequívoco. "La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita", afirmó.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha iniciado ya el trámite de impugnación de la “Organización de Trabajadoras Sexuales”. La prostitución no es legal en España y este #Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita. pic.twitter.com/qIJbd5fZnE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 30 de agosto de 2018

En los próximos días estaba previsto que la secretaria general de Otras, Concha Borrell, ofreciera una conferencia de prensa para explicar los detalles del nuevo sindicato. "Aún estamos trabajando en poner en marcha la web, nuestro logo y en darnos a conocer, y el anuncio del Ministerio de Trabajo ha sido muy rápido y nos ha cogido desprevenidas", detalló la promotora antes de conocer la marcha atrás del Gobierno.

Tras recibir la mala noticia, el sindicato ha reaccionado en Twitter con incredulidad. "¿En serio un partido socialista, un partido creado por sindicalistas, un partido que dice ser progresista y de izquierdas, va a iniciar trámites para ilegalizar -recordemos que ya está inscrito- un sindicato de clase?", se preguntan sus responsables.