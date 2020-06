Sin máscaras faciales y ningún distanciamiento social, esperan reunión de Trump en Tulsa

tulsa Donald Trump mitin

David Riniker dice que nada lo asusta: ni el cáncer que le diagnosticaron hace dos años, y no asistir a un mitin de campaña bajo techo para el presidente Donald Trump aquí en medio de un aumento en los casos de coronavirus en Tulsa, Oklahoma.

"No le temo a nada. Si hoy es el día en que muero, hoy es el día en que muero ", dijo Riniker, de 62 años, quien condujo a la ciudad desde su casa en Arkansas a principios de esta semana para asistir a lo que dijo fue su primer mitin político desde que Ronald Reagan se postuló para el cargo.

"No soy paranoico, no tengo miedo", recalcó.

Riniker trajo una máscara casera que su vecino le había regalado y dijo que la usaría "si fuera necesario", pero dudaba que fuera así.

"No soy estúpido", dijo el viernes, en la víspera del mitin del sábado.

"No voy a saltar en una guarida de serpientes y sentarme frente a alguien que tose sin control. Pero tengo una máscara por si acaso".

En conversaciones con docenas de partidarios de Trump en fila frente a un centro de convenciones en el centro de Tulsa para asistir a la concentración de la campaña del presidente el sábado, muchos dijeron que no estaban preocupados por contraer la enfermedad y que no planeaban seguir precauciones estrictas durante el evento.

Cientos de personas se encuentran esperando el mitin, sin tomar en cuenta las medidas por la pandemia del coronavirus

Muchos partidarios también ponen en duda la gravedad del brote y dijeron que, a pesar de todo, tenían derecho a elegir ponerse en riesgo.

"Creo que (el coronavirus) se ha promocionado más de lo que está. Hay gripe, hay cáncer, hay COVID-19", dijo Mary Legan de Claremore, Oklahoma, y agregó que trajo una riñonera llena de desinfectante para manos y máscaras para ella y su esposo, Ken.

Ninguno de los dos estaba seguro de si usarían máscaras todo el tiempo dentro de la arena, comentando lo incómodos que pueden ser, especialmente cuando hace calor.

"Cuando tienes 70 años, no puedes esconderte en tu sótano. No tienes tantos años más ”, dijo Legan. "Si Trump se sintió cómodo al tenerlo aquí, entonces yo estoy cómodo".

Tulsa Autonomous Zone https://t.co/5QkVhiwaNc — April ��☂️�� wear a mask, you cowards (@Fiordiligi5) June 20, 2020

Críticas hacia Trump por mitin en Tulsa

Trump se ha enfrentado a críticas por celebrar el evento de Tulsa, el primer mitin de campaña en meses, mientras el país continúa enfrentando el coronavirus.

La Corte Suprema de Oklahoma denegó el viernes una solicitud de algunos negocios y residentes de Tulsa para ordenar al Bank of Oklahoma Center, el lugar en el que se realiza la concentración, hacer cumplir las recomendaciones federales para prevenir la propagación del coronavirus en el evento.

La campaña de Trump ha dicho que tendrá medidas para prevenir el coronavirus, incluidas las comprobaciones de temperatura para los asistentes al entrar y las estaciones de desinfección de manos en el interior. Las máscaras también estarán disponibles para todos los asistentes, pero no serán necesarias.

Incluso algunos trabajadores de la salud que dijeron haber experimentado el impacto del coronavirus de primera mano no se inmutaron.

"Soy una enfermera. He trabajado en urgencias durante 15 años, y si queremos asistir a un mitin, es nuestra decisión ", dijo Sheri Todd de Park Hill, Oklahoma." He tenido amigos que lo tuvieron; Estuvieron enfermos durante un par de semanas. Pero sigue siendo nuestra elección.

"Hasta donde sé, todavía soy estadounidense", dijo Tom Todd, el esposo de Sheri y un soldador retirado.

"Este es un país libre y puedo hacer lo que quiera. Si quiero usar una máscara, me pongo una máscara. Si no lo hago, no lo hago. Si me enfermo, me enfermo. Esa es mi elección ", Continuó Tom, y agregó que pensaba que el número de muertes por coronavirus se estaba" rellenando ".

Sheri estuvo de acuerdo: "Algunos de estos números no son reales".

Jill y Trish, dos amigos de la infancia que pidieron no ser identificados por sus apellidos, dijeron que siempre habían hablado de reunirse en un mitin de Trump y finalmente decidieron hacerlo debido a lo que creían que era una disparidad al informar sobre el reciente Las protestas de Black Lives Matter en comparación con el anuncio de Trump de que realizaría un mitin de campaña.

���� Hoy, Donald Trump abre su campaña electoral con su primer mitin. Será en #Tulsa, donde a pesar del incremento de infectados por #COVID19, se reunirán unas 20.000 personas. Así están los accesos a esta hora��pic.twitter.com/CoYuJifgV6 — 6w (@6w_es) June 20, 2020

"No escuchamos nada sobre el coronavirus durante dos semanas mientras continuaban los saqueos y las protestas y ninguno de ellos llevaba máscaras", dijo Trish, quien viajó a la ciudad desde Springfield, Illinois.

"Y ahora que Trump está organizando una manifestación, es todo lo que escuchamos. La hipocresía es increíble".

Jill y Trish dijeron que no estaban preocupados por contraer el virus y que no llevarían máscaras adentro. Las dos mujeres dijeron que regularmente evitan ir a las tiendas de comestibles u otros lugares públicos que requieren una máscara.

"No voy a vivir mi vida con miedo. Quiero volver a la normalidad, no una "nueva normalidad", sino la vieja normal ", dijo Jill, que vive en el Condado de Orange, California.

������1. Tiene pinta de que el mitin de Trump en Tulsa va a dejar un anecdotario riquísimo de asistentes con merchandising disparatado. Este, con un pañal para no propagar el virus con sus pedos. https://t.co/WVzW18Nnq9 — Emilio Doménech (@Nanisimo) June 20, 2020

Pero para los partidarios de Trump que ya se habían reunido fuera del centro de convenciones más de un día antes de la concentración del presidente, la "vieja normalidad" nunca parecía haberse ido.

Te puede interesar: Trump amenaza a los manifestantes de Tulsa mientras el alcalde levanta el toque de queda

Extraños se acurrucaron bajo carpas cuando comenzó a llover. Algunos invitaron a nuevos amigos a sus habitaciones de hotel cercanas para ducharse y secarse. La gente pasaba pizza y donas. Otros prestaron mantas y sillas. Había pocas máscaras a la vista