Sin estudios, padre arma un laboratorio para ayudar a su bebé enfermo

Muchos hablan sobre el amor de la madre, pero este caso muestra la voluntad y el amor de un papá por su pequeño. Su hijo sufre de la rara enfermedad de Menkes, por lo que necesita del histidinato de cobre, para ello haciendo uso de entre 40 a 54 mil euros y sin tener estudios, este padre arma un laboratorio para ayudar a su bebé enfermo.

Xu Wei estudió hasta el bachillerato y sin alguna especialidad médica, actualmente vive en la ciudad de Kunmíng, China. Los médicos le han dado al pequeño una esperanza de vida que no va más allá de los tres años, pero con el coronavirus las cosas se complicaron por lo que su padre decidió que sería un técnico de laboratorio y desarrolló un tratamiento, partiendo de documentación que encontró en inglés por internet.

Otro ejemplo del amor de un padre fue del colombiano que encontró al asesino de su hija 26 años después tras una incontable búsqueda.

“Realmente no tuve tiempo para pensar si hacerlo o no. Debía realizarlo”, contó el padre de Haoyang, quien no puede moverse solo y tampoco habla, pero intercambia miradas con su padre cuando recibe el biberón.

“Aunque no pueda moverse ni hablar, tiene corazón y emociones”, afirma Xu Wei y señala que el histidinato de cobre no se encuentra en China ni en muchos otros países.

“Temía un accidente; experimenté con conejos y después me lo inyecté a mí mismo”, dijo Xu Wei.

¿Qué es la enfermedad de Menkes?

La enfermedad de Menkes hace que el cuerpo tenga problemas para absorber cobre, afectando el desarrollo mental y físico de Haoyang. Xu Wei podría haber viajado de China al exterior para obtener este producto, pero el COVID-19 cerró las fronteras.

Este padre de China no se hace ilusiones sobre las posibilidades de supervivencia de Haoyang, pues el histidinato de cobre solamente alivia síntomas, frena el progreso de la enfermedad, pero no cura. Expertos afirman que el producto es efectivo si se administra en las tres primeras semanas de nacimiento.

Y aunque más familias piden su tratamiento él les dice que sería ilegal, que sólo soy responsable de mi hijo. pero sin duda el que un padre arma un laboratorio para ayudar a su bebé ha llamado la atención en China, por el coraje para construir un laboratorio ya lo llevó a experimentar con terapia genética para desarrollar un vector experimental.

