Significado de los sueños sexuales más comunes ¿Has tenido alguno?

Significado de sueños sexuales. Foto:Bekia pareja

Cuando estás solo en la cama, tus pensamientos internos pueden liberarse. Si tiene un sueño sexual, podría significar que está buscando algunos deseos externos o respuestas a una pregunta de relación actual o potencial, ¡Entérate de lo que significan!

Si te despiertas de un sueño en el que tu pareja te engaña, o uno en el que estás en la cama con una celebridad, los expertos dicen que podría ser un mensaje de tu subconsciente, por así decirlo.

Es difícil ser totalmente honesto contigo mismo, o incluso simplemente notar verdades más pequeñas y simples, cuando estás súper ocupado y con tu día a día. Pero es por eso que estos sueños pueden ser tan útiles.

Significado de sueños sexuales

En lugar de ignorar estos pensamientos, tómate un momento para evaluarlos y descubre qué podrían estar tratando de decirte.

Significado de sueños sexuales. Foto: Oaxaca Digital

Tu pareja te está engañando

Si te despiertas de un sueño o pesadilla en el que tu pareja te engaña, toma nota. Según Lauri Quinn Loewenberg, analista de sueños profesional y autora del libro Dream On It: Unlock Your Dreams, Change Your Life, si imaginas a tu pareja engañando, podría significar que estás inseguro en tu relación, y que es hora de comunicar estas preocupaciones.

Aunque estos sueños a veces pueden ser el resultado de detectar pequeñas pistas que su pareja está engañando, a lo largo del día, no garantizan que algo esté sucediendo a sus espaldas. La mayoría de las veces son solo la forma en que tu cerebro te dice que es hora de tener una conversación.

Dominar a alguien / ser dominado

Cualquier sueño relacionado con problemas de control (ser más dominante o desear agresión) puede ser un símbolo de otros problemas de control que ocurren en su vida. Piense en el trabajo, su relación y cómo se siente en su entorno de la vida real.

Si no está hablando en el trabajo, este tipo de sueños pueden ser más frecuentes. La buena noticia es que puede usarlos a su favor. Deja que el sueño te inspire a pedir lo que necesitas durante el día.

Dormir con alguien "inapropiado"

¿Un sueño sexual con el hermano de tu pareja? ¿Un colega de trabajo? ¿Un mejor amigo? Todas estas personas pueden parecer inapropiadas, ya que sus relaciones con ellas no deberían ser sexuales. Este sueño es la forma en que su mente libera el sentimiento, la tentación, la valida y la procesa de manera apropiada.

¿Cuál es el paralelo de esta imagen / objeto / persona / evento en mi vida en este momento? El trabajo de tu mente es hacer asociaciones, conectar los puntos y darle sentido al mundo.

No se está desempeñando bien

Si bien las mujeres pueden soñar con no tener un buen desempeño en la cama, es muy común que los hombres se sientan impotentes e inseguros en sus sueños.

Si un hombre sueña con tener disfunción eréctil, puede reflejar que se siente débil o impotente en otra área de su vida en el momento del sueño, no necesariamente un reflejo literal de su desempeño sexual. En cualquier caso, soñar que no se está desempeñando bien en la cama merece una mirada más de cerca, para que pueda descubrir qué lo está provocando.

Tener relaciones sexuales en público

Soñar con tener sexo en un automóvil o en el bosque no es tan sencillo como podría pensar. No se trata de su deseo de ser exhibicionista. En cambio, este tipo de sueño se relaciona con sentirse vulnerable, consciente de sí mismo y expuesto frente a otros.

Tener relaciones sexuales con un ex

Dependiendo de tu ex, este podría ser un buen sueño o uno muy, muy malo. Pero en ambos casos, puede resultar confuso. A veces tu ex aparece en un sueño y te preguntas si es una señal de que de hecho es tu alma gemela y deberías reconsiderar tu ruptura. Pero, afortunadamente, la verdad suele ser mucho más simple que eso.

Lo más probable es que estén en su subconsciente porque ha tenido algún recordatorio de ellos en su vida. Por lo general, debe sentirse libre de olvidarlo. Pero, si encuentras que tu ex tiene un papel protagónico en tus pensamientos, entonces puede reflejar algo más y quieres tomarte un tiempo para investigar de qué se trata.

Tener relaciones sexuales con alguien famoso

Claro, obviamente te atrae esta persona y es posible que incluso hayas usado su imagen como una fantasía durante las experiencias sexuales. Sin embargo, cuando aparecen en tu sueño como tu pareja sexual, no es sólo otra capa de estar enamorado de ellos.

Sorprendentemente, la mayoría de las veces, los sueños de tener relaciones sexuales con alguien famoso reflejan tu deseo de sentirte especial, importante en el mundo y que la gente se fije en ti.

Sexo agresivo

Los sueños que giran en torno a la violencia, o incluso al abuso, son obviamente perturbadores. Así que toma nota de ellos. Si eres violado y / o abusado sexualmente en un sueño, vale la pena considerar si algo como esto ha ocurrido alguna vez en la vida. Si le preocupa que pueda estar recuperando recuerdos de un trauma, busque apoyo.

Sexo alucinante

Incluso los sueños sobre sexo alucinante y súper asombroso, del tipo que tiene el potencial de darte un orgasmo mientras duermes, merecen una mirada más de cerca, más allá de lo sexys que son en la superficie.

Además, no olvide: lo que sea que sienta en un sueño puede ser algo que le gustaría sentir en la vida de vigilia, así que considere explorar cómo alcanzar ese nivel de éxtasis cuando esté despierto.

TE PUEDE INTERESAR:Significado de soñar con SEXO

Consejos para controlar tu adicción a las redes sociales y emplearlo en algo productivo ������‍��������https://t.co/b8L1tyDiSo — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 18, 2020

Si tiene alguno de estos sueños sexuales, considere hablar con un terapeuta o profesional para encontrar algunas respuestas e iniciar el proceso de curación, cuando corresponda. En cuanto a los sueños realmente buenos, deja que te inspiren a darle vida a tu vida sexual, para que puedas dar vida a la fantasía.