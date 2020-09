Significado de identificarse como DEMISEXUAL

¿Cómo saber si eres demisexual? Foto:Wallsheaven

Jennie Steinberg, terapeuta matrimonial y familiar con licencia menciona que la definición amplia de demisexual es que solo experimentan atracción sexual en el contexto de un vínculo emocional cercano, te contamos el significado.

¿Qué significa ser demisexual?

Un demiseuxal es una persona, a diferencia de las personas asexuales, que experimenta atracción sexual, pero primero necesita formar una relación emocional. Y el término se aplica sin importar cuál sea su orientación sexual. En términos sencillos, es la dificultad de sentir atracción sexual por alguien con quien no eres amigo primero.

Al tener citas en una gran ciudad o en línea, la forma principal de conocer gente es a través de aplicaciones, seguida de una reunión en persona. Y si bien en una primera cita generalmente puedes saber si quieres o no ser amigo de alguien, es casi imposible para una persona demisexual decidir si te sentirías atraído sexualmente por ellos sin el elemento de amistad y confianza.

Puede ser difícil de explicar a alguien que no se siente así, porque la demisexualidad es bastante sutil si no eres consciente de ello. Si aún no está seguro de si esto se aplica a usted o no, vea si se identifica con algunas de las otras características de ser demisexual.

Significado de ser demisexual. Foto: Youtube

¿Cómo saber si eres Demisexual?

Sus relaciones han comenzado como amistades

Hay un elemento de total confianza y seguridad que lo atrae hacia ellos. No es solo la sensación de seguridad o la sensación de poder predecir lo que harán o cómo reaccionarán. Es profundo, una atracción por quiénes son en su conjunto, que te hace verlos de una manera completamente diferente a como los veías cuando te conociste.

Los demisexuales suelen desarrollar relaciones durante semanas o meses antes de ver a una persona atractiva y asociarla con señales de excitación.

Tienes que conocer a fondo a la persona para que te atraiga

Te sientes mucho más cómodo y atraído por alguien mucho después de conocer todos los pequeños detalles sobre sus vidas, cómo se sienten acerca de las cosas y qué los motiva.

Pones más presión en las primeras citas que otros amigos

Mientras que el resto del mundo parece estar quejándose de cuán fobia al compromiso es nuestra generación, sientes un tipo de presión completamente diferente, porque sabes que cuando se trata de eso, la gente espera que tengas un indicador genuino de cómo eres, procederá con ellos después de una primera cita.

Eres quisquilloso

Hablas con demasiada gente al respecto, o tienes tanto miedo de ser influenciado que no le cuentas a nadie en absoluto. No querrás perder su tiempo o lastimar a nadie al continuar saliendo con ellos a menos que estés seguro de que te atraen, y no puedes estar seguro a menos que continúes saliendo con ellos por un tiempo.

Sientes atracción sexual primaria por extraños, pero es fugaz

Un concepto erróneo sobre los demisexuales es que sólo sienten un tipo de atracción hacia los mejores amigos, pero la verdad es que también sienten otros tipos de atracción. Por ejemplo, que existe una atracción sexual "primaria", la atracción por lo que ves primero , como el aspecto, la estética y / o la forma en que se comporta una persona, y una atracción sexual secundaria, que está más arraigada en la personalidad y en la forma en que te conectas con alguien.

Cuando alguien te atrae es LA GRAN COSA

No es frecuente que te atraiga alguien en primer lugar, por lo que cuando te sientes así, la sensación es monumental.

Te has encontrado muy confundido en las amistades

Particularmente en las amistades que involucran el género (s) que te atrae. La mayoría, sino todos, de tus enamoramientos no correspondidos han nacido de amistades.

La gente a menudo te llama "mojigato"

"Mojigato" "Reina de hielo". Estas son solo algunas de las etiquetas problemáticas que la gente asigna a quienes no tienen tanto sexo como lo que se considera promedio, a pesar del hecho de que es completamente saludable y está bien sentirse así.

TE PUEDE INTERESAR:¿Cómo saber si soy asexual? No me gusta tener sexo

Estos son los momentos permitidos por experto para quitarse la mascarilla ������‍⚕️����https://t.co/5v4PFSnq2E — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 22, 2020

Algunas personas ciertamente se abstienen de tener relaciones sexuales por sus propias razones morales o creencias, y algunas (incluidos los demisexuales) simplemente carecen de interés. En cualquier caso, estas etiquetas no son sólo inapropiado y ofensivo, pero inexacta no importa qué razón una persona tiene para abstenerse de tener relaciones sexuales.

Sin embargo, al final, sólo puedes hacer lo que te parezca correcto, incluso cuando otras personas proyectan sus propios sentimientos e inseguridades en tus elecciones. El mundo romántico es difícil de navegar, sin importar cómo te sientas o no te sientas con respecto al sexo, así que lo mejor que puedes hacer por ti mismo es confiar en tu instinto y ceñirte a él.