Si no quiere venir, que no venga” le responde legislador de EUA a AMLO

Ante la negativa de Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la cumbre de las Américas si no se incluye a otros países del continente ,el senador republicano marco Rubio opinó que si el presidente de México no quiere asistir a la cumbre de las Américas que "no venga", ya que aseguró que Estados Unidos no debe ceder a las presiones.

“Es una buena oportunidad para filtrar quiénes son aquellos que comparten nuestra visión de la dirección que debe seguir la región y quiénes no”, declaró el funcionario estadounidense.

Durante una sesión de trabajo con Kevin O’Reilly, quien coordina todo lo relacionado de la Cumbre en Estados Unidos, el legislador Rubio, pidió a la Casa Blanca no insistir en invitar a los presidentes de los países que no desean asistir.

AMLO se niega a asistir

AMLO pide que no se excluya a nadie

Ante su petición, López Obrador aseguró este viernes que aún se encuentra esperando que Estados Unidos le dé una respuesta formal sobre si se van a incluir a todos los países de la cumbre de las Américas para que él pueda confirmar su asistencia, como informamos en La Verdad Noticias.

“Todavía estoy esperando que envíen las invitaciones a todos los países de América para que en efecto sea una Cumbre de las Américas, que no se excluya a nadie. Vamos a esperar a que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión, una respuesta formal”,

Durante la conferencia de hoy, el mandatario sostuvo que no permitirá que se excluya a nadie durante la Cumbre de las Américas.

¿Qué es la Cumbre de las Américas?

A la reunión asisten los jefes de estado de América

La Cumbre de la Américas, es la reunión que se lleva a cabo con jefes de Estado y Gobiernos de América, con el objetivo de analizar debatir los principales problemas y desafíos que enfrenta el continente americano, así como afianzar la integración y las buenas relaciones, con un sentido de responsabilidad nacional y colectiva.

