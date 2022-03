Sí la OTAN envía tropas de paz a Ucrania será la guerra

Las tensiones entre Vladimir Putin con el Kiev van en aumento luego que Polonia propusiera enviar fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz, por ello Rusia advirtió que sí la OTAN envía tropas de paz a Ucrania será la guerra.

Y es que a Rusia no le pareció que Polonia haya propuesto enviar fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz a Ucrania para "estacionarse en partes de Ucrania que no están actualmente ocupadas" y protegerlas de posibles ataques rusos, donde según Polonia no se entraría en conflicto si Rusia no quiere.

Pero, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el envío de tropas de paz a Ucrania podría llevar a un enfrentamiento directo entre Rusia y la alianza militar de la OTAN.

¿Qué pasa si la OTAN envía tropas de paz a Ucrania?

Polonia o la OTAN podrían causar consecuencias graves por enviar tropas.

Luego de la propuesta de Polonia, Moscú fue claro: "Este será el choque directo entre las fuerzas armadas rusas y de la OTAN que todo el mundo no sólo ha tratado de evitar, sino que ha dicho que en principio no debería tener lugar".

Además, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que este movimiento puede ser "una decisión muy imprudente y extremadamente peligrosa" ya que el llevar “tropas por la paz” a Ucrania "podría tener claras consecuencias que serían difíciles de reparar".

Negociaciones entre Rusia y Ucrania

Mientras Rusia dice que sí la OTAN envía tropas de paz a Ucrania inicia la guerra, las negociaciones fracasan.

Mientras la tensión de Rusia incrementa con la OTAN, Moscú y Ucrania intentan llegar a acuerdos mientras se siguen perdiendo vidas de ambos bandos.

Y aunque se pensaba que se podría llegar a un acuerdo, las negociaciones se han enfriado bastante tal y como ha confirmado el ministro Lavrov.

El líder ruso acusó a Kiev de paralizar las conversaciones de paz haciendo propuestas inaceptables para Rusia. Incluso dijo que los negociadores ucranianos se están desdiciendo y se están desviando de propuestas que ya pusieron sobre la mesa, lo que dificulta llegar a un acuerdo.

"Las conversaciones han comenzado, son difíciles porque la parte ucraniana... cambia constantemente de opinión y se aleja de sus propias propuestas", aseguró Lavrov. Por su parte, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, aseguró que las negociaciones con los rusos están siendo muy duras e incluso llegan a ser conflictivas en algunos puntos.

Sea como sea, la situación se ha vuelto tensa en ambas partes, ahora Rusia dice que si la OTAN envía tropas de paz a Ucrania se dará el choque que detonaría la guerra que todos han querido evitar y recordemos que Putin ha dicho que usaría armas nucleares si Rusia se ve amenazada.

