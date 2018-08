Si Melania se divorcia de Trump este la deportaría: Omarosa

Si Melania se divorciara de Trump este la deportaría: Omarosa.

Omarosa Manigault Newman, exasesora de la Casa Blanca afirma en su polémico libro 'Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House' ('Trastornado: un reporte desde el interior de la Casa Blanca de Trump') que en caso de que Melania, la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se divorciara de él o lo abandonara, este intentaría deportarla a Eslovenia, su país natal.

En su escrito Omarosa escribe que "personas cercanas al entorno de Trump" tenían dudas sobre la ciudadanía estadounidense de Melania y especulaban con la posibilidad de que el presidente hubiera intervenido para ayudar a su esposa a obtener la 'Green Card' [tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos] mediante una visa EB-1, conocida como 'visa Einstein', reservada para personas con "capacidades extraordinarias".

La exasesora también plantea que Melania está esperando que acabe la Presidencia de su marido para dejarlo, ya que teme que, de hacerlo antes de la finalización del mandato, Trump podría encontrar la manera de "invalidar" la visa de su mujer.

"Dado que Donald es plenamente consciente de cómo ella [Melania] adquirió su ciudadanía permanente, podría, si hubiera algo peligroso a su alrededor, exponer los métodos y de alguna manera invalidarla", afirma Omarosa en el libro. "Es un hombre vengativo", agregó.

Por su parte, la Casa Blanca, después del escándalo provocado por las revelaciones que realizó Omarosa Manigault Newman a una televisora, declararon que su libro estaba "plagado de mentiras", y el propio mandatario calificó a su antigua colaboradora de "perro", "loca" y "viciosa".

De igual forma el equipo de la campaña presidencial de Donald Trump inició acciones legales contra la mujer acusándola de violar un acuerdo de confidencialidad.

