Ser periodista en la América de Trump: "Fui arrestado, encarcelado y agredido por un guardia"

El corresponsal en jefe de The Independent, Andrew Buncombe, mientras realizaba su trabajo de reporteo en una manifestación en Seattle, fue arrestado, encarcelado y agredido por un guardia, al respecto, escribió el siguiente texto en el que recalca que el periodismo NO ES UN CRIMEN.

La protesta de Seattle en apoyo de Black Lives Matter se estableció pocos días después del asesinato de George Floyd. Para los participantes y sus partidarios, la protesta ocupada de Capitol Hill (CHOP) fue un experimento viviente sobre cómo podría existir una comunidad sin la policía.

Para sus detractores, principalmente Donald Trump, quien los denunció como anarquistas y terroristas, los manifestantes y las seis cuadras de la ciudad que les habían cedido eran prueba de que los liberales se habían vuelto locos. Fue peculiar y fue controvertido.

Durante un mes, mientras los manifestantes marchaban en ciudades de todo el mundo, exigiendo justicia racial y la eliminación de fondos de los departamentos de policía, los manifestantes de Seattle existieron en una incómoda vida media, en parte tolerados por un alcalde dispuesto a evitar más violencia, y despreciados por aquellos que pensaban la policía se había equivocado al abandonar el área.

Debido al asesinato de George Floyd, se han desarrollado cientos de manifestaciones en EEUU

Luego, el 1 de julio, la ciudad decidió que el experimento había terminado. Era hora de despejar a los manifestantes.

¿Qué tanto necesitaba Seattle para retomar esas calles? ¿Suficiente para arrestar a un periodista que cubre la operación?

¿Las autoridades estaban tan sordas a lo que los manifestantes habían estado diciendo sobre la extralimitación policial y el uso de fuerza excesiva que estaban preparadas para encadenar a ese reportero, acusarlo de "no dispersarse" y luego agredirlo?

¿Eran tan ajenos a cómo las cárceles de todo el país se habían convertido en puntos críticos para el coronavirus que pondrían a esa persona en una celda sucia y superpoblada donde los esfuerzos para contrarrestar la enfermedad eran mínimos?

Aparentemente si.

Mientras la policía barría el parque Cal Anderson y las calles a su alrededor, los oficiales con palos largos, respaldados por vehículos blindados, estaban retomando los edificios del Recinto Este. Arrestaron a docenas de personas. Yo estuve entre ellos.

"Ya es suficiente", dijo la jefa del Departamento de Policía de Seattle (SPD), Carmen Best, ese mismo día.

"Nuestro trabajo es proteger y servir a la comunidad, nuestro trabajo es apoyar manifestaciones pacíficas, pero lo que ha sucedido aquí ... es ilegal y ... brutal".

Los funcionarios de la ciudad pueden haber tenido una buena razón para volver a tomar el área "cedida" el mes pasado por el alcalde Jenny Durkan en un intento por desactivar las protestas provocadas por el asesinato de George Floyd. Si bien los días en la zona habían sido abrumadoramente pacíficos, por la noche hubo varios incidentes criminales, incluidos seis tiroteos, dos de ellos mortales, y una de esas muertes fue de un joven de 16 años.

Pero la forma en que los oficiales lo hicieron, empuñando palos y mazas, presionando los rostros de las personas en las calles mientras obligaban a esposar sus manos, parecía al menos con mano dura.

Dada la forma en que la policía de Washington DC a Minneapolis había tratado a los manifestantes esta primavera, con gases lacrimógenos, escudos antidisturbios y balas de goma, puede haber sido ingenuo pensar que Seattle sería diferente. En comparación con la policía en otras ciudades, quizás el SPD fue fácil.

No se sentía así. Cinco minutos después de haber llegado al parque, enviado por mis editores para cubrir la operación policial y hablar con los manifestantes, fui arrestado en su extremo norte por un oficial parado en una ligera elevación y detrás de una cinta negra y amarilla que decía "Línea de policía - No cruzar". Yo estaba al otro lado de esa cinta. No lo crucé. En ningún momento intenté cruzar la línea policial.

El oficial me dijo que el parque estaba fuera de límites y que necesitaba retroceder. Levanté mi placa de prensa emitida por el Departamento de Estado y le dije que quería obtener algunas fotografías de lo que estaba sucediendo.

El oficial nuevamente me dijo que me retirara y me dijo que me arrestaría si no lo hacía. Nuevamente le dije que era miembro de los medios y que tenía la intención de quedarme y hacer mi trabajo. Luego me agarró y me dirigió hacia varios de sus colegas, que me sujetaron las manos a la espalda.

Todos los oficiales estaban armados, uno con un rifle automático, un detalle que puede sorprender a los lectores de las naciones cuyas fuerzas policiales no están equipadas de manera rutinaria con tal grado de armamento, pero nadie en los EE. UU., donde los departamentos de policía están militarizados masivamente.

Los oficiales tomaron mi teléfono y me dijeron que estaba bajo arresto. Solicité varias veces que me dijeran de qué me estaban acusando y que me leyeran mis derechos. Me dijeron que tenía el "derecho a permanecer en silencio", pero no pudieron o no quisieron decirme el cargo.

Luego me esposaron, me encadenaron los tobillos y me subieron a una camioneta. La camioneta de la policía se dirigió al Recinto Oeste, deteniéndose para recoger a los manifestantes arrestados. Un hombre pasó el viaje gritando "Black Lives Matter"; una mujer sollozó.

En el recinto, nuevamente informé a la gente que era periodista y pedí que llamaran a mi abogado, a mi editor y a la embajada británica.

Les pedí que contactaran a mi congresista local. Tomaron mi fotografía y me dijeron que estaba siendo acusado de "no dispersarse", según una ley del estado de Washington que exige que el acusado haya sido parte de un grupo de cuatro o más. Había estado parado solo. La pena máxima es de 364 días en la cárcel y una multa de $ 5,000.

Después de una hora en una celda de detención, con las esposas todavía puestas, alguien volvió a ponerme los hierros alrededor de los tobillos y me conectó con un trozo de cadena apretado alrededor del estómago. ¿Nos dirigíamos a la Bahía de Guantánamo? Una mujer arrestada también dijo que no hablaba inglés y solicitó un traductor navajo. "Creo que hablas inglés muy bien", se burló un oficial.

En la camioneta, la mujer insistió en acostarse longitudinalmente en el compartimiento en el que estaba. Me apretujaron en una pequeña sección claustrofóbica, encaramada en un banco estrecho, tratando de no resbalar mientras la camioneta pasaba velozmente por el centro de la ciudad hacia la cárcel.

En este punto, la llamada "cadena del vientre" se había vuelto tan apretada que no podía exhalar por completo. Se sentía obsceno y absurdo tener que informar a los oficiales que no podía respirar adecuadamente, esa frase se había cargado con tal poder y resonancia durante el movimiento Black Lives Matter, haciéndose eco de las desgarradoras palabras finales de George Floyd. Pero esa era la situación. No pude respirar adecuadamente.

Uno de los oficiales respondió: "Si puedes hablar, puedes respirar".

Más prisioneros que cualquier otra nación

Los Estados Unidos arrestan y encarcelan a más personas que cualquier otro país.

Lauren-Brooke Eisen, del Centro Brennan, dijo que si bien representa el 5 por ciento de la población mundial, Estados Unidos alberga al 25 por ciento de los encarcelados, alrededor de 2,2 millones. Alrededor del 95 por ciento está en la cárcel por delitos no violentos.

Hay más de 6,000 cárceles y prisiones, a nivel local, estatal y federal, junto con instalaciones de detención de inmigrantes. Las personas de color están muy sobrerrepresentadas y representan el 32 por ciento de la población, pero el 56 por ciento de los prisioneros. (Mi presencia contribuyó a la población blanca de cárceles).

Muchos dicen que el sistema está roto. Otros sugieren que el sistema puede necesitar una reforma, pero que hace precisamente lo que se pretendía hacer, es decir, reprimir a los estadounidenses negros y marrones, y a los pobres. Historiadores como Carol Anderson, profesora de estudios afroamericanos en la Universidad de Emory y autora de White Rage: The Unspoken Truth of Our Racial Divide, trazan una línea directa a través del final de la esclavitud hasta el establecimiento de la era de Jim Crow y la justicia penal actual. sistema.

En las cárceles o prisiones de EEUU la población es mayormente gente negra

En su libro, The New Jim Crow: encarcelamiento masivo en la era del daltonismo, Michelle Alexander dice que el sistema actual, gran parte de él privatizado, se dirige abiertamente a los hombres negros y diezma las comunidades negras.

"En cada generación, se han utilizado nuevas tácticas para lograr los mismos objetivos: objetivos compartidos por los padres fundadores", escribe.

“Negar la ciudadanía afroamericana se consideró esencial para la formación de la unión original. Cientos de años después, Estados Unidos todavía no es una democracia igualitaria ”.

Tanto el SPD como el condado de King, que opera la cárcel de Seattle donde me encontré, han sido parte de ese sistema. Tan recientemente como 2011, el Departamento de Justicia acusó al SPD de parcialidad racial y uso de fuerza excesiva. El nombramiento de Carmen Best, que es afroamericana, como su jefe en 2018 fue parte de un compromiso de reforma.

El condado de King, que tiene su propia fuerza policial, tiene un historial similar de arrestos y detenciones desproporcionadas de personas negras e indígenas. Un tema señalado repetidamente por los activistas es la gran cantidad de jóvenes negros y marrones encerrados. Un informe de 2016 mostró que la mitad de los jóvenes detenidos eran negros, mientras que la población negra del condado era del 13%.

"Vuelve a la celda. Has perdido tu oportunidad"

La cárcel de Seattle está ubicada en la 5ta Avenida, a poca distancia de las aguas de la Bahía de Elliott. El área es conocida como el primer lugar ocupado por colonos blancos, en 1850, aunque durante muchos siglos antes fue el hogar de los pueblos indígenas duwamish.

Cuando llegué, el área de procesamiento estaba abarrotada de manifestantes detenidos esa mañana. Asumí que una vez que los funcionarios de la cárcel hubieran sido informados de que era periodista, simplemente me dejarían ir. En la estación West Precinct vi a varios oficiales del FBI que parecían haber sido parte de la operación. Les grité que era periodista. La Primera Enmienda, que garantiza la libertad de prensa, es, después de todo, una cuestión federal, un derecho constitucional. No pude escuchar toda su respuesta, pero parecían indicar que el SPD estaba manejando los asuntos.

Momentáneamente, parecía que la situación estaba a punto de mejorar. Me quitaron los grilletes y las esposas, pero solo así se me ordenó que me quitara toda la ropa y me pusiera un "uniforme" rojo sangre de pantalones y chaqueta y chanclas naranjas. Protesté esto y también protesté por la exigencia de entregar mi anillo de bodas. (Un funcionario dijo que otro prisionero me podría robarme).

Al final, me permitieron mantener el anillo, pero me obligaron a usar el atuendo rojo. Su impacto fue sorprendente; Inmediatamente me sentí fuera de lugar, desorientado y sin poder. Incluso comenzó a hacerme sentir culpable, como si hubiera hecho algo mal.

Este, seguramente, era el propósito de tratar a los manifestantes de la misma manera que si hubieran sido acusados de robo a mano armada. La agresión mostrada por la policía y los guardias de la prisión fue seguramente intencional, en parte castigo y en parte disuasoria, incluso para las personas acusadas de delitos menores, y ninguno de ellos ha sido juzgado o encontrado culpable. También fue desorientador la ausencia de relojes, al igual que en los casinos, y seguramente con la misma intención para que las personas pierdan la noción del tiempo.

Antes de poder usar el teléfono, un oficial necesitaba volver a ingresar mis datos. Me llamaron de la celda de detención, me dijeron que me parara frente a un escritorio y deletreara mi nombre. El oficial no podía oírme, así que le expliqué que podría haber sido mi acento (soy británico). Por razones que no estaban claras, la mujer se ofendió. Vuelve a la celda. Has perdido tu oportunidad. Estás siendo condescendiente ".

Intenté de nuevo deletrear mi nombre pero no tenían nada. De la nada, un guardia masculino de la prisión saltó hacia mí desde atrás, tiró con fuerza del cuello de mi chaqueta y tiró con la fuerza suficiente hacia mi garganta para hacerme jadear. Luego me maltrató a la celda. Tomé nota del nombre del hombre, junto con varios oficiales que presenciaron lo que hizo.

Una manifestante de 53 años, Gina Hicks, vio lo que sucedió. "No hubo ningún intento de tener una conversación contigo", me dijo más tarde. "Simplemente te tiró y te arrojó de vuelta a la celda".

"Solo mantén tu máscara y estarás bien"

Pegado en el cristal de cada celda había información emitida por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) sobre la mejor manera de evitar contraer coronavirus. Hablaba de distanciamiento social, lavado frecuente de manos con jabón y uso de una máscara.

La única opción para lavarme las manos durante las seis o siete horas que pasé en la cárcel fue usar la fuente para beber, situada sobre el inodoro, ubicada detrás de una pared de ladrillo baja que no ofrecía privacidad. El baño estaba sucio, la habitación apestaba, un manifestante se enfermó y vomitó. Solicité un poco de jabón y le pregunté a uno de los oficiales cuál era la capacidad de la celda.

Que quise decir Bueno, ya sabes, tienes signos de evitar el coronavirus y, sin embargo, hay 10 hombres aquí, apenas a un pie de distancia. Cual es la capacidad?

Tuve una conversación similar con una enfermera del departamento de salud del condado de King, una agencia que ha realizado trabajos obstinados para contrarrestar la propagación del coronavirus en el estado de Washington, donde se informó el primer caso de Covid-19 en los Estados Unidos a fines de enero. Las enfermeras debían realizar un examen médico básico de cada una de las personas arrestadas.

Ella me preguntó si me sentía suicida. La salud mental es un problema importante aquí, dijo. Dije que estaba más preocupado por deshidratarme, ya que me habían dicho que el único agua potable disponible era de ese grifo, del que me negaba a beber, y me infectaba con Covid. (Me dejó beber tantas tazas de agua como necesitaba del fregadero mucho más sanitario en la sala médica).

El miedo a ser infectado no es paranoia. Eric Reinhart, un antropólogo social que enseña en Harvard, ha estudiado cómo el constante arresto y procesamiento de personas por cargos menores ha actuado para propagar aún más la enfermedad. Muchas cárceles, incluidas Rikers Island en Nueva York y San Quentin en San Francisco, han sido puntos críticos.

Como muchos expertos, ha pedido la liberación de los delincuentes acusados de delitos menores, como una solución a corto plazo.

Al examinar los datos de la cárcel del condado de Cook en Chicago, que comenzó a evaluar a los recién llegados a principios de esta primavera, Reinhart encontró uno de cada seis casos de Covid-19 en Chicago y el estado de Illinois estaba vinculado a personas encarceladas y liberadas de este establecimiento. Él y un colega, Daniel Chen, calcularon que por cada persona que pasó por la cárcel, se notificaron 2.1 infecciones adicionales en el vecindario de esa persona dentro de un mes. Alrededor del 60 por ciento estaban en códigos postales de mayoría negra.

"Esta asociación entre el ciclismo en la cárcel y la propagación comunitaria de Covid-19 es particularmente fuerte en las comunidades de color", me dijo.

Sin embargo, dijo Reinhart, el enfoque en la naturaleza superpoblada y antihigiénica de las prisiones distrae de una verdad más amplia sobre los fundamentos racistas del sistema de justicia penal.

"No hay otro país que crea que es necesario arrestar y encarcelar a tantas personas como lo hace Estados Unidos". Y está claro que esto no produce una disuasión más efectiva ", dijo. Estimó que la alta tasa de arrestos había agregado decenas de miles de muertes de Covid al total de más de 130 mil.

Dijo que había "una oportunidad histórica excepcional para dejar en claro a los estadounidenses que pueden haberse resistido a reconocer los problemas en su sistema de justicia penal".

"Saca tus manos o te golpearé en la cabeza"

Después de varias horas, mis sentimientos de desconcierto y enojo fueron reemplazados por curiosidad periodística. Sin pretenderlo, la máquina de aplicación de la ley de Seattle me había proporcionado una visión rara de su funcionamiento. Fue una ventana breve y parcial a un sistema de justicia penal aparentemente desprovisto de humanidad o equidad: ni por un segundo creo que lo que me sucedió sea comparable a los abusos cometidos en esta nación a cada momento en personas sin mi piel blanca, presione -privilegio de privilegio. Sin embargo, si me hubieran permitido permanecer en Cal Anderson Park y cubrir la operación policial, no habría visto ni experimentado lo que hice.

Había un pequeño trozo de lápiz en la celda y lo usé para hacer abundantes notas en trozos de papel. Entre los que estaban en la celda había un joven afroamericano llamado Kai. Había estado en el sitio de protesta durante 30 días y fue arrestado esa mañana. Dijo que los oficiales se arrodillaron sobre su espalda mientras lo hacían.

También dijo que había sido amenazado por un funcionario de la cárcel, que le dijo que se quitara las manos de los pantalones o ella "lo golpearía en la cabeza".

Cuando entró en nuestra celda, otro manifestante le preguntó si era cierto que había amenazado a Kai. "Así es, lo hice", respondió ella. Le pidieron su número de placa. Un momento después reapareció con una nota Post-It, en la que había escrito su nombre y número de placa con una cara sonriente. Se sentía como una exhibición flagrante de arrogancia. Toma, toma mi número de placa. No hay nada que puedas hacerme.

Como todos los demás, Kai había sido acusado de un delito menor, la falta de dispersión. Otro hombre, Josh, de 29 años, ni siquiera había estado en la protesta, pero fue detenido cuando salió a buscar comida a un restaurante local y giró en la esquina equivocada.

Fue acusado de "obstrucción peatonal". Otro hombre, Daniel, que había estado cantando "Black Lives Matter" en la camioneta de la prisión, fue arrestado en su automóvil y acusado de "obstrucción vehicular".

Todos fueron delitos menores, los llamados delitos menores, para los cuales la fianza estaba disponible, especialmente si no tenía antecedentes penales. El cargo más serio que escuché de ese día fue una mano a un hombre conocido como Trumpeter, a quien había visto en las protestas un mes antes tocando una guitarra. Había sido acusado de "travesura maliciosa", un cargo más grave, por el cual le habían dicho que no podía recibir la fianza. La policía afirmó que había cortado su cinta "No cruzar".

En 30 años como periodista, esta era la tercera vez que las autoridades me detenían. El primero fue en Cuba en 2006, mientras cubría el anuncio de Fidel Castro de que estaba a un lado. El segundo fue en 2011 en Pakistán, mientras tomaba fotografías en las afueras del complejo de Osama bin Laden en Abbottabad, seis meses después de que las Fuerzas Especiales de los EE. UU. Lo mataran.

Mi encuentro con la policía de Seattle fue la primera vez que fui arrestado. No tenía antecedentes penales. Como resultado, fui liberado a las 6pm después de firmar un papel que decía que me presentaría a la corte.

Entre las 30 personas que fueron despedidas esa noche, había un joven afroamericano que dijo que había pasado un año entero en la cárcel luego de ser acusado de resistir el arresto. Dijo que no había podido pagar la fianza. Estaba lejos de estar solo. Los activistas dicen que cientos de miles de personas, en realidad no condenadas por un delito, están sentadas en las cárceles de Estados Unidos porque no tienen los medios para pagar una agencia de fianzas.

El periodismo no es un crimen

El Parque Cal Anderson de Seattle se estableció hace 100 años, pero recibió su nombre actual en 2003 para honrar al primer legislador abiertamente homosexual del estado de Washington, que murió de SIDA en 1995. En los años posteriores, se ha convertido en un lugar para protestas y celebraciones, junto con simplemente sentado al sol disfrutando de un picnic. La mayoría de los años, el 4 de julio lo verán repleto de personas viendo fuegos artificiales.

El sábado, aún me dolían las muñecas por las esposas y me dolía la garganta después de tirar de la chaqueta con fuerza, me puse una mascarilla y recorrí el perímetro del parque, cerrado con cinta adhesiva. En cada entrada había un pequeño grupo de policías. En el edificio East Precinct, los trabajadores reparaban los daños causados durante las protestas. Algunos logotipos de Black Lives Matter aparecieron en varios escaparates, pero los manifestantes se habían ido, un pequeño número ese día marchando fuera del West Precinct.

La noche anterior había visto a Donald Trump pronunciar lo que se percibía ampliamente como un discurso divisivo en el contexto del Monte Rushmore, donde, entre otras cosas, acusó a los medios de promover un "nuevo fascismo de extrema izquierda que exige lealtad absoluta".

Donald Trump en su discurso divisivo en el contexto del Monte Rushmore el pasado 4 de julio, prometió hornar a los héroes tallados en la piedra

Trump prometió honrar a los "héroes" tallados en piedra, que utilizó como telón de fondo. Entre ellos estaban los presidentes George Washington y Thomas Jefferson, dos padres fundadores de la nación, que también eran dueños de esclavos. Los manifestantes indígenas dijeron que la tierra era de ellos y exigieron a Trump que cancelara el evento.

El sábado, el presidente reforzó sus sentimientos en la Casa Blanca. "Y defenderemos, protegeremos y preservaremos el estilo de vida estadounidense, que comenzó en 1492 cuando Colón descubrió América", dijo.

Esta vez, se encontró con más manifestantes, algunos señalando el asesinato organizado de innumerables miles de indígenas que también fue fundamental para el desarrollo de la nación. Según los informes, algunos corearon: "Esclavitud, genocidio y guerra: Estados Unidos nunca fue genial". En Baltimore, una estatua de Colón fue derribada y arrojada al puerto.

En mi circuito alrededor del parque, intencionalmente no me detuve para hablar con nadie. Desde que salí de la cárcel, me he enfermado cada vez más. Dolores de cabeza, tos, agotamiento. El lunes me hice una prueba de Covid. Dos días después, me sentí aliviado cuando resultó negativo.

También estoy esperando una carta de la corte, con una hora y fecha para asistir; Si bien el alcalde dijo la semana pasada que esperaba que los fiscales retiraran los cargos contra los manifestantes, no he recibido ese mensaje.

El SPD dijo que había enviado detalles de mi arresto a la Oficina de Responsabilidad de la Policía para su revisión, y el departamento del sheriff del condado de King dijo que estaba investigando mi afirmación de que uno de sus oficiales me agredió, que una mujer amenazó a un manifestante y que sus instalaciones para abordar el coronavirus eran inadecuadas. Dijo que habían sido los agentes del SPD quienes me llevaron a la cárcel en una "cadena del vientre". El SPD no respondió de inmediato a las preguntas sobre esto.

Cuando se le pidió que comentara sobre mi interacción con los oficiales del FBI, el portavoz de la oficina Steve Bernd dijo: "No podría especular ni proporcionar un comentario sobre el incidente que usted describe a continuación y lo remitiría al Departamento de Policía de Seattle".

El parque tiene una piscina reflectante, donde las personas se sientan y leen, piensan o escuchan música. También estaba fuera de los límites, pero no necesitaba pasar tiempo allí para estar seguro de que si me acusan, me declararé inocente. El periodismo no es un crimen.

Al mismo tiempo, intentaré explicar por qué, apoyado por el derecho otorgado por la Primera Enmienda de la Constitución, me mantuve firme.

En la América de Trump, donde los medios de comunicación son habitualmente considerados malvados y deshonestos y donde un periodista afroamericano de CNN puede ser arrestado en vivo, la necesidad de defender el periodismo y su centralidad para una democracia informada nunca ha sido tan grande. Y el acto fundamental para los periodistas es presentarse, ya sea literalmente o de otra manera, en una lucha, compromiso y concentración.

Ya sea que estemos cubriendo las acciones de un ayuntamiento, el funcionamiento de Wall Street o el intento vacilante y esperado de una nación para enfrentar las desigualdades raciales que sustentan su creación, lo más importante es comprometerse con la tarea. de hacerlo, y luego seguir adelante.

Nuestro trabajo no es dispersarse. Nuestro trabajo es estar presente.