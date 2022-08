Sequías revelan el aterrador mensaje de las “piedras del hambre” en río de Europa

Europa ha roto récords de temperaturas debido al intenso calor y la sequía se ha hecho presente. Los ríos son los que se han llevado la peor parte, incluso después de muchos años se ha revelado el aterrador mensaje de las “piedras del hambre” del río Rin, lo cual es un mal presagio.

Cabe indicar, que de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología de España, Mayo, junio y julio de 2022 fueron los meses más secos de los últimos 57 años.

Como muestra de ello el río Rin, una de las fuentes fluviales más importantes de Europa, ha empezado a secarse. Este río atraviesa múltiples países, entre ellos Alemania, Francia, Suiza, Países Bajos, Austria y Liechtenstein.

"Piedras del hambre" se han revelado en Europa

Las sequías han revelado los mensajes de las piedras del hambre

La sequía en el continente europeo ha provocado que disminuya el agua del río, cuyo nivel bajó 36 centímetros en un sólo día. Es así que esta sequía ha dejado al descubierto las “piedras del hambre”, el término usado por los alemanes para referirse a las rocas antiguas que han sido grabadas años atrás para evidenciar la sequía y las graves consecuencias que acarrea.

En Europa, las sequías históricamente han traído consigo la pobreza, hambre, baja calidad de vida y desempleo, por lo que el hecho que estas rocas sean visibles debido al bajo nivel del agua, es una mala señal.

“Si me ves, llora”,“Quien me vio, lloró. El que me vea, llorará”, “La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca”, son algunos de los mensajes escritos en las rocas.

Otras piedras están marcadas con los años, que representan las últimas que veces que el río bajó tanto que se volvieron visibles, es así que se pueden observar lo años 2002, 2018, pero hay marca que datan de siglos atrás, pues apareen años como 1417, 1473, 1616, 1630, 1654 y 1666. De tal forma que estas piedras son un recuerdo de épocas de sequía extrema.

Actualmente el continente europeo está viviendo uno de los veranos más calurosos y para muchos países la situación ya se está convirtiendo en un problema de salud pública, incluso Francia y España se han visto obligadas a restringir el consumo de agua.

¿Qué países tienen sequías?

El nivel del agua en los ríos ha disminuido por la sequía

El informe “Sequía en números”, de las Naciones Unidas, revela que los países más golpeados son Guatemala, Haití, Paraguay, Honduras y El Salvador, sin embargo actualmente algunos países de Europa también enfrentan problemas de desabasto de agua, entre ellas Francia y España.

