Sentencian a enfermera por extraer brutalmente litros de sangre a su hijo

Sentencian a enfermera por extraer brutalmente litro de sangre a su hijo

¡Así es! , una mujer en Dinamarca ha sido sentenciada a cuatro años de prisión por haber extraído sin necesidad sangre a su hijo menor de edad durante cinco años.

¿Qué pasó con la enfermera?

Los médicos no podían entender por qué el menor tenía tan poca sangre en su sistema, y tuvieron que hacerle 110 transfusiones.

Según la Corte de la ciudad de Herning, la enfermera extrajo medio litro de sangre de su hijo semanalmente cuando este tenía entre 1 y 6 años. El menor, que ahora tiene 7 años y vive con su padre, sufrió una enfermedad intestinal poco después del nacimiento, pero los médicos no podían entender por qué tenía tan poca sangre en su sistema, y tuvieron que hacerle 110 transfusiones.

Finalmente, los especialistas sospecharon algo y alertaron a la Policía. La madre fue arrestada en 2017 tras una investigación.

"No es una decisión que tomé conscientemente. No sé cuándo comencé a hacer lo que no tenía derecho a hacer. Se dio gradualmente", relató la mujer, citada por el medio. "Tiraba la sangre al inodoro y las jeringas a la basura", agregó. La danesa sostuvo que no apelará la decisión del Tribunal.

Posteriormente, un informe psiquiátrico ordenado por la Corte determinó que sufre del trastorno mental conocido como síndrome de Münchhausen por poder, que se presenta cuando los adultos hacen enfermar a un niño para atraer atención a sí mismos. El medio destaca que la imagen que la mujer presentaba en las redes sociales de sí misma era la de una madre soltera que luchaba por su hijo enfermo.

