Senegal reporta 7 muertos y 240 heridos tras fin de semana de protestas

Senegal reportó siete muertos y 240 heridos después de las protestas del fin de semana en todo el país, en demanda de la liberación del líder opositor Ousmane Sonko, informaron medios locales este domingo.

Según reportes obtenidos por La Verdad Noticias, un joven de 18 años miró durante los disturbios contra la policía el sábado en la localidad de Diaobé, en la región de Konda, donde siete personas más resultaron heridas de gravedad. Estas se suman al registro de 240.

Durante las protestas la gente incendió automóviles, saqueó tiendas y arrojó piedras a la policía durante las protestas, que han puesto de relieve agravios de larga data sobre el nivel de vida y la exclusión económica.

Los disturbios han alarmado a las Naciones Unidas y a los vecinos del Senegal, que han pedido a todas las partes que muestren

Advierten más protestas si no liberan a Soko

Según el reporte de Africa News, jóvenes inconformes con la detención de Ousmane Sonko, a quien consideran su presidente legítimo, planean una nueva manifestación el lunes en caso de que el presidente Macky Sall su liberación.

"Emitimos una advertencia al presidente Macky. Hágale saber que no ha tocado a Sonko sino a la juventud porque Sonko es la esperanza de toda una nación”, dijo uno de los manifestantes. “Todo lo que queremos es que lo libere. Si no lo hace, hoy estamos en un descanso, lo escucharemos mañana. Si no tenemos noticias suyas, lo haremos peor de lo que ya lo hemos hecho ".

Las calles de todo Senegal se convirtieron en una zona de guerra durante el fin de semana.

Sobre estas declaraciones, el defensor del pueblo del gobierno de Senegal, Alioune Badara Cisse, instó al presidente Sall a hablar antes de la ronda de manifestaciones de oposición planificada para el lunes.

Los senegaleses quieren escucharte ”, dijo Cisse en una conferencia de prensa en la capital, Dakar. "¿Por qué diablos no les hablas?"

"Hágalo antes de que sea demasiado tarde", agregó Cisse, quien anteriormente se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores bajo Sall, pero cuyo papel como defensor del pueblo es mediar entre las instituciones gubernamentales y salvaguardar los derechos humanos.

Popular entre los votantes jóvenes senegaleses, Sonko, de 46 años, ha aprovechado las frustraciones por la pobreza obstinada y el manejo del COVID-19 por parte del gobierno.

Se postuló por la presidencia de Senegal contra Sall en 2019, pero terminó tercero en una carrera que le dio al titular un segundo mandato. Sonko es visto como un potencial retador a Sall en 2024, aunque en febrero fue acusado de abuso sexual por parte de una empleada de un salón de masajes.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.