Señalan a Trump como el culpable del peor cierre de gobierno en la historia de EU.

El cierre parcial del Gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, llegó a su vigésimo segundo día, lo cual lo convirtió en el más largo en la historia de Estados Unidos.

Cabe mencionar que el récord anterior a Trump, lo tiene el gobierno del expresidente William Clinton, el cual tuvo un cierre de gobierno por 21 días, de diciembre de 1995 hasta el 6 enero de 1996.

El cierre actual se inició el 22 de diciembre de 2018, esto después de que republicanos y demócratas no lograran llegar a un acuerdo presupuestario en el Congreso debido a las por exigencias del presidente Trump con respecto al financiamiento del muro fronterizo con México.

Como parte del daño que ha ocasionado este cierre parcial, es que se ha dejado sin trabajo a más de 800 mil trabajadores públicos de manera temporal, lo que le ha costado a la economía de Estados Unidos más de 3 mil 600 millones de dólares, a decir de cálculos de la agencia de calificación crediticia S&P Global.

Dicha firma considera que si el cierre continúa por dos semanas más, el costo de esto podría rebasar los 5 mil 700 millones de dólares que la Casa Blanca quiere conseguir de forma extraordinaria para financiar la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México.

Pese a que demócratas y republicanos ya habían acordado un presupuesto el jueves 20 de diciembre, Donald Trump se negó a firmarlo debido a que no se incluyó los más de 5 mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México que había pedido.

Tan solo una semana atrás, el presidente de Estados Unidos lanzó la amenaza a los líderes de ambos partidos en el Congreso con mantener cerrado el gobierno "meses o años" hasta que los críticos cedan, aunque planteó como alternativa que podría usar sus poderes ejecutivos para declarar la "emergencia nacional" en la frontera, esto dijo Trump, le permitiría conseguir el dinero burlando a los legisladores.

Cabe mencionar que la situación que se vive actualmente no nada más afecta a los más de 800 mil empleados, que no han recibido su salario, sino además ha trastocado el funcionamiento de espacios turísticos y actividades de agencias a las que no se les han asignado nuevos recursos.