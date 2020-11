Senadores RESPALDAN a Donald Trump es un segundo RECUENTO de votos en Georgia

Cuando la campaña del presidente Donald Trump solicitó oficialmente otro recuento de boletas en Georgia durante el fin de semana, los senadores Kelly Loeffler y David Perdue, los republicanos en las críticas elecciones de segunda vuelta del Senado del 5 de enero en el estado, respaldaron el esfuerzo de recuento mientras continúan criticando el manejo de los recuentos de votos de Georgia en las elecciones presidenciales.

Loeffler y Perdue pidieron previamente la renuncia del secretario de Estado republicano Brad Raffensperger, diciendo:

"La gestión de las elecciones en Georgia se ha convertido en una vergüenza para nuestro estado".

Un recuento inicial encargado por Raffensperger no borró una ventaja de menos de la mitad del uno por ciento que tiene Biden.

Ahora que Raffensperger ha certificado la victoria de Biden, la campaña de Trump solicita otro recuento, que está dentro de sus derechos debido al estrecho margen de la victoria de Biden.

Donald Trump pide un nuevo recuento de votos

Nuevo recuento de votos en Georgia

La campaña enfatiza que la "coincidencia de firmas" debe ser parte del nuevo recuento o, de lo contrario, "esto sería tan falso como el recuento y recuento de votos iniciales".

Loeffler y Perdue también pidieron la coincidencia de firmas en el nuevo recuento.

Pero el Atlanta Journal-Constitution informa que los funcionarios no pueden participar en la comparación de firmas en este próximo recuento porque después de que se realiza la comparación de firmas por primera vez, cuando se cuentan las boletas, los sobres con las firmas se separan de las boletas para garantizar el secreto de los votos individuales.

"Apoyo la solicitud del presidente Trump de un recuento en Georgia, uno en el que las firmas en los sobres de las boletas de votantes ausentes estén debidamente emparejadas y verificadas con su firma en el registro", dijo Perdue en un tuit a pesar de que no es posible una mayor coincidencia de firmas.

"Cualquier cosa menos que eso no será un recuento completo y transparente".

Perdue agregó: "He hablado con el presidente Donald Trump varias veces en la última semana sobre esto, y como he dicho desde el principio: cada voto legal emitido, debe contarse. Cualquier voto ilegal no debe. Los georgianos merecen total transparencia y uniformidad. en el proceso de conteo ".

Loeffler respaldó la solicitud de recuento de la campaña de Trump y su demanda de más coincidencias de firmas en una declaración muy similar.

"Apoyo plenamente la solicitud del presidente @realDonaldTrump de un recuento en Georgia", dijo Loeffler.

"Debemos cotejar y verificar las firmas de los votantes ausentes con sus correspondientes firmas de registro de votantes, investigar todas las irregularidades en la votación y contar solo los votos emitidos legalmente".

"No se trata de política, se trata de la base de nuestra democracia. Todos los georgianos, y todos los estadounidenses, merecen tener confianza en la integridad de los resultados electorales de nuestro estado, y este proceso es la mejor manera de hacer que eso suceda". dijo el senador en un tuit separado.

De acuerdo con información que tenemos en La Verdad Noticias, la campaña de Biden, en respuesta a la solicitud de recuento de Trump, dijo que simplemente "reafirmará la victoria de Joe Biden en Georgia por tercera vez", según el Atlanta Journal-Constitution.

Sobre la coincidencia de firmas, la campaña de Biden dijo que "ambos partidos estaban al tanto de las reglas establecidas meses antes de las elecciones y todas las firmas ya han sido emparejadas".

