Senador Lankford intervendrá si Trump no acepta su DERROTA y comienza transición

El senador James Lankford (R., Oklahoma) dijo el miércoles que es importante que las personas que votaron por el presidente Trump tengan "todas sus preguntas respondidas" con respecto a las afirmaciones infundadas de fraude electoral, aunque aseguró que habría una transición pacífica de poder y prometió intervenir si la administración no comienza a cooperar con la transición.

“Es importante para los más de 71 millones de personas que votaron por el presidente Trump que, al final, sepan que todas sus preguntas fueron respondidas”, dijo Lankford a KRMG, “y que hay un presidente que en realidad fue debidamente elegido."

Como informamos en La Verdad Noticias el presidente Donald Trump ha prometido en repetidas ocasiones impugnar los resultados de las elecciones en varios estados de campo de batalla ganados por el presidente electo Joe Biden. En Georgia, se está realizando un recuento a mano.

Donald Trump sin evidencias de fraude electoral

El senador aseguró que Donald Trump debe trabajar en una transición pacífica con Biden

Sin embargo, funcionarios electorales de ambos partidos en varios estados han dicho que no han visto ninguna evidencia de irregularidades electorales generalizadas. El senador junior de Oklahoma le dijo a KRMG a pesar del recuento que es poco probable que se anulen los resultados proyectados.

También le dijo a la estación de radio que intervendría si la administración Trump no le ha dado a Biden acceso a las reuniones informativas diarias de inteligencia presidenciales para el fin de semana.

“No hay ninguna pérdida de que él reciba las sesiones informativas y poder hacerlo”, dijo Lankford, quien está en el Comité de Supervisión del Senado.

Si no se ha logrado ningún progreso para el viernes (13 de noviembre) para que el presidente electo reciba los informes de inteligencia altamente clasificados sobre cuestiones de seguridad nacional, dice que planea intervenir y decir: "Esto debe ocurrir de manera que, independientemente del resultado de las elecciones, lo que sea en la forma en que vaya, la gente puede estar preparada para esa tarea real".

El lunes, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional dijo que el demócrata no ha recibido el informe porque las elecciones aún no han sido convocadas definitivamente por la Administración de Servicios Generales. Por su parte, Biden ha dicho que las sesiones informativas diarias "serían útiles, pero no necesarias".

Lankford defendió las acciones legales de Donald Trump contra acusaciones infundadas de fraude electoral y la capacidad de Biden para recibir los informes al decir: "Joe Biden puede seguir funcionando y decir: 'Soy el presidente electo', y genial si deseas decirlo, hazlo, para poder hacer tu trabajo de preparación. El presidente puede decir: "No tan rápido. Tengo preguntas que responder. 'Genial, hazlas ".

Independientemente del resultado final, Lankford dijo que confía en el sistema electoral y no anticipa que habrá violencia.

"Puedo asegurarles que habrá una transición pacífica de poder en Estados Unidos", dijo Lankford.

Los senadores republicanos Marco Rubio de Florida y Ted Cruz de Texas hicieron declaraciones similares a las de Lankford el martes, y el senador Pat Toomey de Pensilvania dijo el miércoles que se debería permitir que comience la transición ya que "estamos en un camino que parece probable que Joe Biden esté yendo". para ser el próximo presidente de los Estados Unidos ".