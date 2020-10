Senado investiga correos del Hijo de Joe Biden, relacionados a polémico uraniano

Entre las noticias de hoy más relevantes, La Verdad Noticias informa que el Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales investiga los correos electrónicos, recientemente publicados, que revelan que Hunter Biden, hijo del candidato a la presidencia Joe Biden, presentó a su padre un alto ejecutivo de la firma ucraniana de gas natural Burisma Holdings en 2015 a pedido de Hunter.

El motivo de investigación es por el hecho que Vadym Pozharskyi, asesor de la junta de Burisma, agradeció a Hunter Biden en un correo electrónico de abril de 2015 por invitarlo a Washington y "brindarle la oportunidad de conocer a su padre", aproximadamente un año después de que el hijo del entonces vicepresidente se uniera a la compañía.

Un correo electrónico de mayo de 2014 también mostró que Vadym Pozharskyi buscó el consejo de Hunter Biden sobre las formas en que "podría usar su influencia" en nombre de Burisma, sucede que esta situación contradice una afirmación de Joe Biden de que no ha hablado con su hijo sobre sus negocios.

Fue el presidente del comité, Ron Johnson, republicano por Wisconsin, quien dijo que el comité se ha puesto en contacto con la persona que proporcionó los correos electrónicos y estaba en el proceso de validar la información.

Los correos electrónicos en cuestión fueron obtenidos por The New York Post y revelaron que el hijo de Biden presentó al exvicepresidente a un alto ejecutivo de la firma ucraniana de gas natural Burisma Holdings menos de un año antes de que presionara a los funcionarios del gobierno en Ucrania para que despidieran al fiscal Viktor Shokin, quien era investigando a la empresa.

Parte del correo dice: “Estimado Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de conocer a su padre y pasar [sic] un tiempo juntos. Es realmente [sic] un honor y un placer”.

Johnson señaló que en una ocasión el exvicepresidente de EEUU se jactó que cuando era vicepresidente y encabezaba la política de Ucrania de la administración Obama, presionó con éxito a Ucrania para que despidiera a Shokin, quien era el fiscal principal en ese momento.

El New York Post ha revelado los emails que confirman la mega trama de corrupción que rodea a Joe Biden y a su hijo, Hunter. Hunter Biden le hizo favores, por plata, a la polémica compañía ucraniana, Burisma, investigada por corrupción, fraude y más. https://t.co/hSqTED63We

“Los miré y dije: me voy en seis horas. Si no se despide al fiscal, no se obtiene el dinero", dijo Biden al Consejo de Relaciones Exteriores en 2018.