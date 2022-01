Senado de EE. UU. aprobaría la 'madre de todas las sanciones' contra Rusia

Senado estadounidense aprobaría la "madre de todas las sanciones" contra Rusia

Los líderes del comité de relaciones exteriores del Senado de EE. UU. dijeron el domingo que estaban a punto de aprobar “la madre de todas las sanciones” contra Vladimir Putin, advirtiendo que no habría apaciguamiento mientras el presidente ruso contempla una invasión de Ucrania.

“No podemos volver a tener un momento de Munich”, dijo el presidente demócrata del panel, Bob Menéndez de Nueva Jersey, al Estado de la Unión de CNN, refiriéndose al acuerdo de 1938 por el cual los aliados cedieron partes de Checoslovaquia a Hitler, creyendo que evitaría la guerra.

“Putin no se detendrá si cree que Occidente no responderá”, dijo Menéndez. “Vimos lo que hizo en 2008 en Georgia, vimos lo que hizo en 2014 en la persecución de Crimea. Él no se detendrá”.

Menéndez dijo que creía que las negociaciones bipartidistas por sanciones severas estaban “en la línea de una yarda”, a pesar de los desacuerdos con los republicanos sobre si las medidas deberían imponerse antes o después de cualquier invasión rusa.

Las tensiones en la frontera con Ucrania continuaron aumentando y Reuters informó que la acumulación militar rusa incluía suministros de sangre en previsión de bajas. El gobierno del Reino Unido prometió aumentar las sanciones contra Putin y sus asociados.

“Hay una resolución bipartidista increíble para apoyar a Ucrania, y una resolución bipartidista increíblemente fuerte de tener graves consecuencias para Rusia si invade, y en algunos casos por lo que ya ha hecho”, dijo Menéndez a CNN.

El panel del Senado estadounidense prepara las severas sanciones para Rusia en caso de que invada Ucrania.

“Estamos construyendo sobre la legislación que tanto el Senador Risch escribió de forma independiente como yo, que llamé la madre de todas las sanciones. Incluirá una variedad de elementos, sanciones masivas contra los bancos rusos más importantes, paralizando su economía, la deuda soberana de Rusia. Estas son sanciones más allá de cualquiera que hayamos impuesto antes”.

Risch dijo que las conversaciones habían sido un “esfuerzo de 24 horas al día durante los últimos días” en un intento por llegar a un acuerdo sobre el momento y el contenido de las sanciones, y que era optimista.

“Ese es un trabajo en progreso”, dijo Risch, cuando se le presionó sobre las discusiones sobre las sanciones preventivas o las medidas que se tomarán en caso de una invasión. “[Pero] soy más que cautelosamente optimista de que cuando regresemos a DC mañana vamos a seguir adelante”.

Menéndez dijo que creía que los aliados occidentales no tenían que esperar para comenzar a penalizar a Putin.

“Hay algunas sanciones que podrían aplicarse por adelantado debido a lo que Rusia ya ha hecho, ataques cibernéticos a Ucrania, operaciones de bandera falsa, los esfuerzos para socavar internamente al gobierno ucraniano”, dijo.

“Pero luego, las sanciones devastadoras que en última instancia aplastarían la economía de Rusia, y la continua ayuda letal que vamos a enviar, significa que Putin tiene que decidir cuántas bolsas de cadáveres de hijos rusos van a regresar a Rusia.

“Las sanciones de las que estamos hablando vendrían más adelante si él invade, algunas sanciones surgirían por lo que ya se ha hecho, pero la ayuda letal viajará sin importar nada”.

Estados Unidos sostiene respaldo a Ucrania

Risch criticó la postura de varias figuras de extrema derecha, incluido el presentador de Fox News Tucker Carlson y el congresista de Kentucky Thomas Massie, quienes han cuestionado por qué Estados Unidos respalda a Ucrania y se opone a Rusia.

Carlson dijo que “tiene sentido” que Putin “solo quiera mantener segura su frontera occidental” al oponerse a los movimientos de Ucrania para unirse a la OTAN.

“Siempre nos ponemos del lado de los países que son democracias, y ciertamente no se va a comprometer una tregua en ese sentido”, dijo Risch.

“Pero las personas que decían que no deberíamos involucrarnos en esto en absoluto van a cantar una melodía muy diferente cuando vayan a llenar su automóvil con gasolina, si es que hay una invasión. Habrá sanciones que van a paralizar a Rusia, va a paralizar su producción de petróleo. Y como todos sabemos, Rusia es simplemente una gasolinera que está disfrazada de país. Va a tener un efecto devastador en la economía de todo el mundo”.

En Meet the Press de NBC, Dick Durbin, copresidente del caucus del Senado de Ucrania, abordó las preocupaciones expresadas por el presidente Volodymyr Zelenskiy el viernes de que la creciente retórica sobre la crisis estaba causando pánico y desestabilizando la economía de su país.

Sus comentarios siguieron a una llamada con Joe Biden que los funcionarios de Ucrania dijeron que “no salió bien”.

“Cualquier decisión sobre el futuro de Ucrania la tomará Ucrania”, dijo Durbin, un demócrata de Illinois. “No se hará en Moscú o en Washington, en la Unión Europea o en Bielorrusia. Es su futuro y su destino y su decisión en lo que a eso se refiere”.

El copresidente del caucus, el republicano Rob Portman de Ohio, quien también está en el comité de relaciones exteriores, le dijo a NBC que creía que Putin había subestimado la unidad de la OTAN y otros.

“Una cosa que Vladimir Putin ha hecho con éxito es que ha fortalecido la alianza transatlántica y los países de todo el mundo que están viendo esto y diciendo: ‘No podemos dejar que esto siga así, no podemos dejar que esto suceda’.

