Senado anuncia marco bipartidista para paquete de control de armas

Un grupo bipartidista de senadores anunció un acuerdo de "sentido común" sobre un paquete de armas el domingo.

"Hoy anunciamos una propuesta bipartidista de sentido común para proteger a los niños estadounidenses, mantener nuestras escuelas seguras y reducir la amenaza de violencia en todo el país. Las familias están asustadas y es nuestro deber unirnos y hacer algo que ayude a restaurar su sentido de seguridad y protección en sus comunidades", dijo el grupo de senadores en un comunicado de prensa sobre el anuncio.

Los senadores incluyen: Chris Murphy, John Cornyn, Thom Tillis, Kyrsten Sinema, Richard Blumenthal, Roy Blunt, Cory Booker, Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Chris Coons, Lindsey Graham, Martin Heinrich, Mark Kelly, Angus King, Joe Manchin, Rob Portman, Mitt Romney, Debbie Stabenow y Pat Toomey.

"Nuestro plan aumenta los recursos de salud mental necesarios, mejora la seguridad escolar y el apoyo a los estudiantes, y ayuda a garantizar que los delincuentes peligrosos y los que son declarados enfermos mentales no puedan comprar armas. Lo más importante es que nuestro plan salva vidas y protege los derechos constitucionales de estadounidenses respetuosos de la ley. Esperamos obtener un amplio apoyo bipartidista y aprobar nuestra propuesta de sentido común como ley", continuaron los senadores en su declaración grupal.

La propuesta incluye iniciativas para apoyar las órdenes estatales de intervención en casos de crisis; una expansión nacional de los servicios de salud mental para niños y familias; ampliar los programas de salud mental en las escuelas; proceso de revisión mejorado para compradores de armas menores de 21 años; multas por compras falsas; financiación adicional para los oficiales de recursos escolares.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, emitió una declaración en apoyo del acuerdo más tarde el domingo y dijo que estaba "contento de que los senadores Cornyn y Murphy continúen avanzando en sus discusiones".

"Sigo esperando que sus discusiones produzcan un producto bipartidista que logre avances significativos en temas clave como la salud mental y la seguridad escolar, respete la Segunda Enmienda, gane un amplio apoyo en el Senado y marque una diferencia para nuestro país", agregó McConnell en su declaración.

El acuerdo llega pocas semanas después de una serie de tiroteos masivos , incluido el tiroteo en la escuela Uvalde que dejó 19 niños y dos maestros muertos en Texas.

"Este es un acuerdo sobre principios, no un texto legislativo. Los detalles serán críticos para los republicanos , en particular las disposiciones relacionadas con las armas de fuego. Uno o más de estos principios podrían abandonarse si no se acuerda el texto", dijo un asistente republicano involucrado en las negociaciones.

