Semana Santa 2020: Cómo ver en vivo las misas del Papa Francisco en el Vaticano

Como una medida de seguridad ante la crisis que se vive en todo el mundo por el coronavirus, el Vaticano cerrará las puertas durante los ritos que se realizarán en la Semana Santa 2020 pero se transmitirán en vivo en las redes sociales.

Todas las celebraciones en el Vaticano podrás verlas en vivo a través del canal de la institución eclesiástica en redes sociales o en YouTube en la cuenta Vatican Media Live.

Misas del Papa Franciso en Semana Santa 2020:

El 5 de abril, Domingo de Ramos, el Vaticano canceló la clásica procesión y celebrará una misa dentro de la basílica de San Pedro que se transmitirá a las 11:00 am horario de Roma (3:00 am México y 5:00 am Estados Unidos).

El 9 de abril, Jueves Santo, celebrará la Santa Misa a las 18:00 horas Roma (10:00 am México-12:00 pm Estados Unidos).

El 10 de abril, Viernes Santo, se celebrarán dos misas: La Pasión del Señor a las 18:00 horas Roma (10:00 am México-12:00 pm Estados Unidos) y el Vía Crusis en el cementerio de la Basílica de San Pedro a las 21:00 horas Roma (1:00 pm México-3:00 pm en Estados Unidos).

Aunque no puedan unirse a su parroquia para #SemanaSanta2020 y Pascua de este año debido a la pandemia #COVID19, vengan al corazón de la Iglesia para unirse al Santo Padre mientras nos guía a través del fin de la Cuaresma hacia la Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo pic.twitter.com/2z56dSxNyt — EWTN Vaticano (@EWTNVaticano) April 4, 2020

El 11 de abril, Sábado de Gloria, el Papa Francisco realizará la bendición del fuego en el atrio de la basílica de San Pedro a las 21:00 horas (1:00 pm México-3:00 pm en Estados Unidos).

El 12 de abril, Domingo de Resurrección, la misa se celebrará a las 11:00 horas Roma (3:00 am México y 5:00 am Estados Unidos). Para concluir con la bendición “Urbi et Orbi”, la segunda en el año después de la realizada el 27 de marzo por las víctimas mortales de la pandemia de coronavirus en el mundo.

Año con año miles de feligreses se dan cita en el Vaticano durante la Semana Santa.

El Papa Francisco ha pedido a los ciudadanos seguir las misas de Semana Santa 2020 a través de las redes sociales como una forma de atravesar juntos en oración la crisis que se vive en el mundo por la pandemia del coronavirus.