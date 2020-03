Segundo paciente CURADO de VIH; fue tratado con células madre en Londres

Científicos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, confirmaron el segundo caso exitoso de la cura del VIH en el mundo; se trata de un paciente de Londres que fue sometido a un trasplante de células madre y estuvo bajo tratamiento durante 29 meses después, hasta que el virus desapareció de su cuerpo.

Según indican medios internacionales, el tratamiento médico fue llevado a cabo en Londres y su estudio fue publicado en la revista “The Lancet HIV”, por lo que fue comparado con el caso de otro paciente de Büsseldorf, en Alemania, quien podría ser el tercer caso curado de VIH en el mundo; el primer caso exitoso fue en Berlín.

Posible cura al VIH

Este tercer caso, fue dado a conocer en la Conference of Retroviruses and Oportunistic Infections, mismo que debía llevarse a cabo en Boston, Estados Unidos, pero los médicos lo han catalogado como un caso “de remisión a largo plazo del VIH” por lo que aún no es una curación.

El caso de este paciente, es similar al segundo, pues se trata de un hombre alemán que se sometió a un trasplante de médula ósea para tratar una leucemia y tras un año y dos meses de no tomar medicamento, el virus sigue indetectable.

Los dos primeros casos exitosos forman parte del estudio observacional IciStem coordinados por el investigador del IrsiCaixa, Javier Martínez-Picado en colaboración con el University Medical Center de Utrecht, en Holanda; ambos intentan comprender qué papel tiene el trasplante de células madre en la cura del VIH.

Hasta ahora se sabe que en el IciSitem hay un total de 28 pacientes trasplantados; dos de ellos llevan un año sin recibir tratamiento, uno más es considerado curado y el otro se encuentra en fase de remisión total de virus.

El especialista indicó que los médicos analizan los conceptos de curación y de remisión a largo plazo de acuerdo con el tiempo en el que no haya un rebote del virus desde que se interrumpió la medicación antirretroviral.