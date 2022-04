Según Rusia más de 1,000 infantes de marina ucranianos se rindieron en Mariupol

Según Moscú más de 1,000 infantes de marina ucranianos se rindieron en Mariupol

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el miércoles que 1,026 soldados de la 36.ª Brigada de Infantería de Marina de Ucrania, incluidos 162 oficiales, se habían rendido en la sitiada ciudad portuaria ucraniana de Mariupol.

Mariupol, que ha estado rodeada por tropas rusas durante semanas, ha sido testigo de los combates más feroces y la destrucción más completa desde que Rusia invadió el 24 de febrero.

El puerto principal del Mar de Azov es el objetivo más grande en la región oriental de Donbas que Moscú ahora llama el foco de su campaña, y si es capturada sería la primera ciudad importante en caer desde que comenzó la guerra.

La presunta rendición de las fuerzas ucranianas en Mariupol no ha podido ser verificada independientemente.

Su captura ayudaría a asegurar un paso terrestre entre las áreas orientales controladas por los separatistas y Crimea, que Rusia capturó y anexó en 2014.

"En la ciudad de Mariupol, cerca de la fábrica de hierro y acero de Ilyich, como resultado de las ofensivas exitosas de las fuerzas armadas rusas y las unidades de la milicia de la República Popular de Donetsk, 1,026 soldados ucranianos de la 36.ª Brigada de Infantería de Marina depusieron voluntariamente las armas y se rindieron", dijo el ministerio en un comunicado.

Declaración de Rusia en duda

Reuters no pudo confirmar de forma independiente la rendición reportada por Rusia. El portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksandr Motuzyanyk, dijo que no tenía información al respecto y que no hubo comentarios inmediatos de la oficina del presidente ucraniano ni del personal general ucraniano.

El lunes, una publicación en la página de Facebook de la brigada marina ucraniana decía que la unidad se estaba preparando para una batalla final en Mariupol que terminaría en muerte o captura, ya que sus tropas se habían quedado sin municiones.

"Hoy probablemente será la batalla final, ya que no quedan municiones", decía la publicación. “Más allá de eso: combate cuerpo a cuerpo. Más allá de eso, para unos la muerte, para otros la captura”.

Algunos funcionarios ucranianos dijeron en ese momento que la publicación podría haber sido falsa y que las tropas aún resistían.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que 151 soldados ucranianos heridos fueron atendidos en el lugar y trasladados al hospital de la ciudad de Mariupol.

Más temprano el miércoles, el líder checheno Ramzan Kadyrov, quien dice que sus fuerzas están jugando un papel importante en la batalla de Rusia por Mariupol, dijo que más de 1,000 infantes de marina ucranianos se habían rendido.

Instó a las fuerzas restantes atrincheradas en la acería de Azovstal a rendirse.

Los periodistas de Reuters que acompañaban a los separatistas respaldados por Rusia en Mariupol vieron el martes llamas que salían del complejo de Azovstal.

