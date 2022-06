Seguirá la buena relación con México aunque AMLO no vaya a la cumbre: EE.UU.

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aseguró que aún desconocen si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), irá a la Cumbre de las Américas, pero señaló que aunque el mandatario no acuda esto no cambiará la buena relación que existe entre ambos países.

Después de presentar las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias, Salazar indicó que tanto Biden, como López Obrador trabajan bien en muchos temas y que esta relación se mantendrán independientemente de la cumbre.

“En pronto tiempo se tomarán las decisiones, ahora todavía en los Estados Unidos estamos trabajando en las invitaciones, todavía no sabemos quién va a ir y quien no, pero lo que no va a cambiar es que la relación entre los Estados Unidos y México, siempre va a ser una relación buena, porque no hay otra cosa, somos vecinos ¿no?, y los vecinos de la misma manera que estamos hablando hoy vamos a trabajar juntos en beneficio del pueblo de los Estados Unidos, el pueblo de México y el pueblo de las Américas”, indicó el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

AMLO y Biden trabajan en el Acuerdo Bicentenario

Ambos presidentes mantiene una relación cordial

Como muestra de la buena relación entre ambas naciones, Salazar indicó que a través del Acuerdo Bicentenario, que reemplazó a la “Iniciativa Mérida”, ambos países van por buen camino mientras trabajan por la seguridad y tranquilidad de sus pueblos, pues dicho acuerdo es un plan para combatir tráfico de armas y el narcotráfico.

En este mismo sentido, reconoció que el 70% de las armas que circulan en México provienen de Estados Unidos, es por ello que ya se analiza cómo contrarrestar la situación.

¿Cuál es la relación que tiene México con Estados Unidos?

La relación entre ambos países se ha dado desde años atrás

De acuerdo con el gobierno mexicano, la relación bilateral con Estados Unidos es la de mayor profundidad para México. Se trata de una relación madura, multifacética, compleja e integral.

Ambos países comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros por donde cruzan más de un millón de personas al día, es por eso que existe una gran relación entre ambos países, la cual de acuerdo con Ken Salazar, no se arruinará aunque el presidente AMLO no acuda a la Cumbre de las Américas.

