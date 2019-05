Seguidores de Donald Trump construyen muro “privado” en frontera con México

Simpatizantes del polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, financiado con donaciones empezaron a construir el primer muro “privado” en la frontera con México.

La agrupación de veteranos de guerra United Constitucional Patriots financiaron la construcción de 800 metros de barrotes de acero en el punto donde se unen los estados de Texas y Nuevo México, frente a la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, Chihuahua, y donde opera uno de los accesos más utilizados por miles de migrantes, principalmente centroamericanos, que buscan llegar al gigante de América huyendo de la pobreza y violencia que viven en su país de origen.

“Esto no es Europa, esto es Estados Unidos, nosotros protegemos nuestras fronteras. Este (muro) es el primero privado", dijo Jeff Allen, quien se identifica como copropietario, desde hace seis años, del terreno estadounidense donde se edifica la valla.

Veteranos seguidores de Trump construirán 800 metros de muro

Allen también afirmó que ha obtenido mucha ayuda para construir el muro fronterizo que divide a Estados Unidos de México.

“Estoy obteniendo mucha ayuda para construir el muro. Esta es la manera en que América le dice al Congreso de Estados Unidos ‘estás fallando, vamos a luchar por nosotros mismos”, afirmó.

Y aunque el seguidor de Trump se casó en 2006 con una mexicana, originaria de Ciudad Juárez, asegura que el congreso no protege a los ciudadanos.

“No soy racista, mi esposa es de Juárez, mi niña es de Juárez; el Congreso es perezoso, es irresponsable y no protegen al ciudadano. Ellos no están protegiendo a Estados Unidos”, afirma el estadounidense.

Se sabe gracias a datos de la Patrulla Fronteriza que se han detenido a 98 mil 052 migrantes en el sector El Paso entre octubre de 2018 y abril 2019.