Segob acusa a feministas de cobrar 3 mil pesos a familias de víctimas

La Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió sobre un grupo de mujeres que cobra a familias de víctimas de violencia a fin de gestionar directamente con la dependencia una solución.

De acuerdo a la Segob, las mujeres presuntamente feministas cobran hasta 3 mil pesos a las familiares de víctimas de feminicidios, violencia o desapariciones para gestionar la intervención directa de esta dependencia en la resolución de sus casos.

Al encabezar el Informe sobre la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores, la secretaria de la Segob, Olga Sánchez Cordero reiteró la empatía del gobierno con la causa de las mujeres y les recordó que los apoyos, los servicios y el acompañamiento que ofrece esta dependencia son completamente gratuitos.

“Lo que no se vale es que algunas de ellas sean, digamos que manejen el dolor de estas verdaderas víctimas y que entonces promuevan ciertamente estas protestas cuando en realidad lo que único es que están manejando a estas mujeres que efectivamente fueron víctimas de violencia”, dijo.

La Segob señaló a un grupo de feministas por cobrar a familiares de víctimas

En este mismo sentido, al dar cuenta de la atención a las mujeres que se han manifestado en últimas semanas en la capital del país, particularmente las que tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Histórico, Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, señaló que a partir de esta denuncia de cobro de gestión los casos se ven de manera directa con las personas afectadas.

“Para la atención de casos no se aceptan intermediarios, los casos los veremos con las personas directamente. Por desgracia nos hemos encontrado con algunos de estos grupos que ya hemos dado cuenta tanto al subsecretario Encinas como a la secretaria Sánchez Cordero que hay personas que cobran 3 mil pesos”, comentó.

Feministas protestan en Palacio Nacional

Detalló que son integrantes del grupo feminista que protestó hace unos días en Palacio Nacional y que ha cerrado la caseta de Tlalpan en diversas ocasiones las que piden dinero a las mujeres para apoyarlas a llegar a Gobernación.

“Estas personas a la hora que las atendemos, que escuchamos sus historias y vemos cómo las podemos atender se sueltan en lágrimas y nos dicen ya no tengo nada y no tengo los 3 mil pesos y saliendo de aquí se los tengo que dar a tal persona que me está esperando afuera”, señaló Téllez.

A partir de hoy la explanada de Gobernación lleva el nombre de “Leona Vicario”. La secretaria @M_OlgaSCordero, quien encabezó la ceremonia, destacó el esfuerzo sin precedentes del @GobiernoMX en favor de las mujeres. https://t.co/0myextwZyH pic.twitter.com/FlxRLXjXjg — Gobernación (@SEGOB_mx) September 28, 2020

La funcionaria informó que en las mesas de diálogo se han atendido 159 casos de desaparecidos y 58 casos que requieren acompañamiento del sistema de justicia en entidades como Veracruz, Guerrero, San Luis Potosí, la Ciudad de México y Durango.

Te puede interesar: Madres de víctimas de violencia ingresan a la Segob entre gritos y empujones

Adelantó que el próximo 8 de octubre volverán a recibir a las mujeres feministas integrantes del colectivo Ni Una Menos para hacer un balance de la atención a cada uno de sus casos.