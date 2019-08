Secuestran autobús en Brasil y el perpetrador es abatido por francotirador

Brasil amaneció este martes con una inmensa conmoción cuando un hombre secuestró un autobús de pasajeros en el centro del puente del Río Niteroi en Río de Janeiro, el cual es conocido por tener una gran afluencia vehicular, misma que tuvo que ser detenida.

Los hechos se dieron a las 5.26 hora local (8.26 GMT), cuando el secuestrador todavía sin identificar tomó el control del autobús de pasajeros, impidiendo que estos se bajarán.

Sin embargo después de varias horas de secuestro, el hombre que al parecer era un joven, fue abatido por francotiradores elites del Batallón de Operaciones Especiales, quienes de inmediato asumieron el control de la zona.

Por andar secuestrando a personas con pistola de juguete es abatido por francotiradores.

En todo el tiempo que duró el secuestro el hombre permaneció con el rostro cubierto y amenazando a las personas mientras negociaba con los elementos de seguridad de Operaciones Especiales lo que derivó en la liberación de unos cuantos rehenes que se encontraban dentro del autobús de pasajeros, el cual pertenecía a la empresa privada, Galo Branco.

Hasta el momento se sabe que todas las 37 personas que fueron privados de su libertad han sido liberados y se encuentran en perfectas condiciones, además se dio a conocer que el arma que portaba el secuestrador era una pistola de juguete con la que atemorizaba a los pasajeros del autobús.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Sin embargo no solo empleo la pistola sino que también un artefacto inflamable, el cual todavía no ha sido identificado, y artículos para neutralizar a los pasajeros, por lo que las autoridades llegaron a la conclusión de que no se trataba de una acción espontánea sino de algo premeditado.

Te puede interesar: Rescatan en Edomex a español secuestrado y caen dos de sus plagiarios

Mientras el secuestrador, quien nunca salió del autobús, comenzó una negociación con el Batallón de Operaciones Especiales, los cuales ante el ambiente amenazante que generaba en torno a él terminó siendo abatido por uno de los francotiradores élite.