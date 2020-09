Secuestra a su expareja y la viola en Coquimbo; mujer logra escapar

Una mujer logró escapar de su expareja y denunciar a las autoridades de Coquimbo que había sido secuestrada, violada y golpeada, lo que originó una intensa movilización para la captura del hombre, quien fue detenido por la rápida reacción de Carabineros, afortunadamente la víctima se encuentra estable de salud física.

De acuerdo a la declaración de la dama, el hombre la raptó bajo amenazas de muerte y la llevó hasta su hogar, donde la mantuvo secuestrada durante 4 días y la obligaba a beber alcohol, la golpeaba y la atacaba sexualmente; la víctima dijo que logró escapar tras un descuido del atacante, pudiendo denunciarlo a la policía uniformada.

Detienen al responsable de violar y secuestrar a su expareja

"Gracias a la rápida reacción de nuestros carabineros, la mañana de este miércoles se logró la detención de un hombre en la parte alta de Coquimbo, denunciado por diversos delitos de violencia de género contra su ex pareja", dijo el comisario de servicio de la Segunda Comisaría, capitán Arturo Obregón.

Añadió que "tras conocer el caso, activamos de manera inmediata los protocolos con el Ministerio de la Mujer y Sernameg, quienes ya se encuentran entregando todo el apoyo profesional y la contención emocional a la denunciante. El hombre, en tanto, pasará a control de detención".

Carabineros busca erradicar violencia de género en Chile

"Fue complejo, ya que la vivienda no tenía numeración, pero no descansamos hasta encontrar el inmueble. Como Carabineros de Chile, seguiremos trabajando para erradicar la violencia de género y cualquier tipo de agresión a las mujeres", señaló.

Por su parte, desde la Seremía de la Mujer condenaron el hecho, indicando que "es una situación extremadamente grave que no puede quedar en la impunidad. Le he solicitado a SernamEG todos los antecedentes del caso y que se puedan contactar con la víctima para entregarle todo el apoyo de nuestro servicio y Ministerio. Insisto es un caso que la Justicia debe investigar y que no puede quedar en la impunidad".