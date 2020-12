Sea of Thieves tendrá temporadas y un pase de batalla en 2021

Rare ha publicado su última actualización del año para Sea of Thieves, anunciando que el juego pirata sandbox se verá muy diferente en 2021. En enero, los jugadores iniciarán sesión para ver un sistema de progresión estacional, y cada temporada durará tres meses.

Este será un gran cambio con respecto al modelo actual, que trae una actualización del juego una vez al mes. El modelo de temporada contará con adiciones como nuevos enemigos o eventos mundiales, así como las actividades de juego habituales de viajes, búsqueda del tesoro y mecer la zanfona a bordo de un barco.

Junto con la "nueva forma de juego" que se extiende a lo largo de una temporada, los jugadores podrán ganar nuevos artículos cosméticos para su pirata y enviarlos a través de un pase de batalla que ofrece 100 niveles de "Reconocimiento pirata". Estos niveles de Pirate Renown existirán además del sistema de progresión actual de trabajar para una empresa comercial y ganar reputación con ellos a través de viajes. Los personajes que son Pirate Legends obtendrán recompensas exclusivas, lo cual es una buena ventaja.

Sea of Thieves ofrecerá una versión premium del pase de batalla conocido como Plunder Pass

Plunder Pass en Sea of Thieves

Los jugadores también tendrán la opción de pagar por una versión premium del pase de batalla conocido como Plunder Pass, que ofrecerá recompensas únicas y artículos Pirate Emporium para los jugadores. El precio del Plunder Pass aún no se ha anunciado.

Rare también anunció que el modo Arena PvP de Sea of Thieves ya no recibirá actualizaciones, porque Adventure ha demostrado ser la opción más popular con diferencia. El modo Arena permanecerá activo, junto con su empresa comercial y las recompensas cosméticas, pero Rare ya no dedicará recursos a mejorar y actualizar el modo.

La Verdad Noticias te informa que La actualización de enero de 2021 también incluirá un nuevo tipo de viaje de la Alianza Mercantil, donde la empresa comercial envía piratas al mundo para cazar los envíos perdidos y encontrar naufragios llenos de carga valiosa.