Se vivió la edición No. 96 Desfile de Acción de Gracias

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's regresó este jueves para su 96º año y trajo más de tres millones de espectadores que se alinearonen las calles de Manhattan para echar un vistazo a los enormes globos, las bandas de música, los artistas estelares y, por supuesto, Papá Noel.

Alrededor de 6500 personas se reúnieron para trabajar en el desfile, que seguió una ruta de 2,5 millas a través de la ciudad de Nueva York, comenzando en el Upper West Side de Manhattan y terminando en Herald Square. A diferencia del año pasado, el Desfile de Acción de Gracias de Macy's no requerió la vacunación para los participantes del desfile.

Mariah Carey abrió el clásico desfile de Acción de Gracias

Mariah Carey abrió el clásico desfile de Acción de Gracias de @Macys sin mover un solo músculo más que sus labios. pic.twitter.com/bYopGeDLjb — Real Time �� (@RealTimeRating) November 24, 2022

Muchos fanáticos llegaron a lo largo de la ruta horas antes para obtener lugares con vistas despejadas de los artistas. Los mejores lugares para ver el desfile incluyeron Central Park West desde West 75th hasta West 61st Street, y Sixth Avenue desde West 59th hasta West 38th Street.

Los artistas en el desfile incluyeron a Paula Abdul, Jimmy Fallon, The Roots y Gloria Estefan, que apareció con su hija y su nieto. Como cierre, Mariah Carey cantará “All I Want for Christmas Is You” justo en el desfile en la tienda Macy's en Herald Square.

La Escuela de Danza Ballet Hispánico regresó, y estuvo con varias bandas de música, incluidos los Coroneles de Marcha de la Escuela Secundaria del Condado de Bourbon y la Banda de Distinción Tigre de Marcha de Benedict College.

El desfile del día de Acción de Gracias de Macy's es un desfile anual presentado por los grandes almacenes Macy's. El evento de tres horas se celebra en Manhattan, NY y empieza a las 9:00 am el Día de Acción de Gracias.



FELIZ DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS.#Thanksgiving#Macys #ny pic.twitter.com/36zLgoeOF5 — Team Turismo (@teamturismo1) November 24, 2022

Se tuvo la presencia de 27 globos gigantes, una docena más que el año pasado, así como siete globos aerostáticos y 31 carrozas. Algunos de los globos fueron tan altos como edificios de cuatro pisos o tan anchos como seis taxis. Grogu, también conocido como Baby Yoda, regresó por segundo año, acompañado de su cochecito flotante.

En celebración de la Copa del Mundo de este año, “Striker the US Soccer Star” hizo su debut. Tan alto como un edificio de dos pisos y tan ancho como dos taxis, el globo consiste en un jugador de fútbol que ejecuta una rápida patada de bicicleta.

¡Goku toma el vuelo en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York! pic.twitter.com/ToqADQiJQg — Capsule Corporation (@capsulcorpo) November 24, 2022

