Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Se suicida tras sobrevivir a la avalancha que mató a su novia. Perder al amor de tu vida debe ser muy difícil pero aún más lidiar con la pena que esa situación conlleva. Y para algunas personas el hecho de tener al amor de su vida es algo insoportable.

Remembering Hayden Kennedy - The world watched him grow up, and we all learned a thing or two about integrity https://t.co/uXSLiAPHbh pic.twitter.com/y93PiTHxkQ