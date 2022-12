Se robó un celular y terminó amarrado a un árbol por los mismos vecinos

Un joven de 20 años fue atrapado por habitantes del barrio Prados del Norte, Ibagué, quien al parecer había participado en el robo de un celular de alta gama.

A través de las redes sociales, la ciudadanía denunció el hurto y los vecinos del sector cansados de la inseguridad que se vive en Colombia decidió utilizar la justicia por mano propia, pues los dos delincuentes intentaron huir en una moto.

Uno de los presuntos ladrones fue amarrado a un árbol de las manos, piernas y cuello; con el fin de generan un castigo al delincuente. De acuerdo con las informaciones, otro joven implicado en el hurto logró evadir al grupo de ciudadanos y huyó rápidamente del lugar.

En las imágenes se puede escuchar cuando una persona dice, “eso no se hace, ¿Su mamá no le pegó?”. A lo que el ladrón pedía que no lo lastimaran más:

“Ya brother, no me vaya a reventar socio, yo llamé a mi cuñado que es Policía brother, él hermano de mi novia es Policía”.

Ladrón es amarrado a un árbol por robar

Por su parte, el coronel Carlos Germán Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró que “el presunto delincuente fue amarrado a un palo por el posible robo de un celular”.

Además, el coronel agregó que la Policía atendió el caso y halló en su poder un arma blanca, de esta manera se le aplicó un comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. “Sobre el robo del celular no hubo denuncia de parte de la persona afectada, y en consecuencia el detenido quedó en libertad”, confirmó Carlos Oviedo.

Aunque las autoridades del territorio nacional han insistido en que se debe evitar el uso de la justicia por mano propia y recomiendan solicitar apoyo de la Policía Nacional principalmente, ciudadanos de distintas partes del país han hecho caso omiso e insisten en tomar medidas drásticas, como en este caso, cansados de la inseguridad que azota en la actualidad.

