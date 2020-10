Se retira el bloqueo de TikTok en Pakistán con una advertencia

La Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán dijo el lunes que levantó la prohibición de TikTok, 11 días después de que la autoridad de telecomunicaciones de la nación del sur de Asia bloqueó la popular aplicación de videos cortos en el país por contenido problemático en la plataforma. Sin embargo, la autoridad advirtió que TikTok necesita moderar activamente el contenido de su aplicación o, de lo contrario, será bloqueado permanentemente en la nación.

La autoridad de telecomunicaciones detalló que levantaría la prohibición después de interactuar con la alta dirección de TikTok, quien aseguró que moderaría el contenido de acuerdo con "las normas sociales y las leyes de Pakistán".

TikTok tiene alrededor de 20 millones de usuarios activos mensuales en Pakistán, dijo la autoridad.

El equipo de alta dirección de TikTok también se ha asegurado de que bloqueará a los usuarios que muestren un patrón repetido de subir contenido "ilegal", señaló la autoridad de Pakistán en un comunicado.

“La restauración de TikTok está estrictamente sujeta a la condición de que la plataforma no se utilice para la difusión de contenido vulgar / indecente y no se abusará de los valores sociales. La PTA estará obligada a bloquear permanentemente la aplicación en caso de que no se cumpla dicha condición ”, advirtió la autoridad.

Bloqueo de TikTok en Pakistán

Pakistán prohibió TikTok en la nación a principios de este mes y también después de emitir una advertencia "final" a la aplicación en julio. En su advertencia, Pakistán había expresado serias preocupaciones por algunos videos que circulaban en la plataforma. La nación dijo que algunos videos eran "inmorales", "obscenos" y "vulgares".

Pakistán calificó el contenido de TikTok como "inmoral".

Después de la prohibición, TikTok aseguró que trabajaría más para moderar el contenido y también ofreció invertir en el país si se levantaba la prohibición.

El bloqueo también generó preocupaciones en algunos, quienes advirtieron que la medida era el intento continuo de Pakistán de imponer una censura de arriba hacia abajo en la nación. A principios de este año, Pakistán dio a conocer algunas de las reglas más amplias del mundo sobre censura de Internet que habrían afectado gravemente a las empresas tecnológicas estadounidenses que operan en la nación. Pero luego retiró las reglas después de que Facebook, Google y Twitter, entre otras firmas, amenazaran con abandonar el país.

La nación vecina India también ha prohibido TikTok, entre cientos de otras aplicaciones chinas. En el caso de India, la prohibición se ha aplicado por motivos de seguridad cibernética. Antes de la prohibición, India era el mercado más grande de TikTok para usuarios fuera de China.