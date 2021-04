Se reporta una tiroteo en Indianápolis, EE.UU. aseguran que hay víctimas

En las primera horas de hoy viernes, las autoridades de Indianápolis informaron de un tiroteo en un almacén de FedEx en la ciudad por lo que medios de comunicación locales, quienes habían citando a la policía, dijeron que había habido múltiples víctimas.

Quien dio unas declaraciones fue, Joseph McAtee de la Oficina del Sheriff del condado de Marion en Indiana dijo por teléfono el viernes por la mañana que había habido un tiroteo en un almacén de FedEx cerca del aeropuerto de Indianápolis, además que se reportan víctimas durante esta madrugada.

Se reporta víctimas

Sam Rodino, portavoz de la Policía Estatal de Indiana, dijo por teléfono que el almacén estaba en el lado suroeste de la ciudad. Dijo que no tenía detalles sobre las víctimas. Los representantes de FedEx no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios. Las llamadas a un portavoz del Departamento de Policía de Indianápolis no recibieron respuesta.

El tiroteo se informó en las instalaciones de FedEx en Mirabel Road en Indianápolis, informó la estación de televisión de Indianápolis WRTV. Según la estación, el oficial Genae Cook del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis dijo que los oficiales fueron llamados al lugar alrededor de las 11 pm después de que se dispararon.

El tráfico en una parte cercana de la Interestatal 70 se cerró brevemente, el sargento. John Perrine de la Policía Estatal de Indiana escribió en Twitter . De acuerdo a un reportero que escribió los hechos en sus redes sociales mencionó que cun hombre que dijo que había estado en las instalaciones cuando estalló el tiroteo y luego vio un cuerpo en el suelo.

Courtney Crown, reportera de una filial de Fox News en Indianápolis, publicó otra entrevista con un hombre que dijo que su sobrina había sido hospitalizada después de recibir un disparo en el brazo izquierdo cuando estalló el tiroteo.

