Se registra explosión en céntrica zona de Nueva York

Redacción /Diario La Verdad Nueva York.- Varias personas resultaron heridas en la explosión registrada cerca de la terminal de autobuses de la Autoridad del Puerto, en una céntrica zona de Nueva York cercana a Times Square, informaron varios medios locales. La explosión fue 'intento de ataque terrorista' con bomba casera de sujeto identificado como Akayed Ullah, según autoridad. Al menos cuatro personas resultaron heridas, entre ellas el presunto responsable, tras una explosión en la red de transporte de Nueva York, informó el Departamento de Policía de la ciudad. El estallido ocurrió cerca de Times Square y la Autoridad Portuaria de Nueva York, uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad, durante una hora pico. https://twitter.com/PeteRFNY/status/940201045254459392 El Departamento de Bomberos de Nueva York ha informadoque ha comenzado la evacuación de tres líneas de metro. Además, un escuadrón antiexplosivos se ha trasladado a la zona y una persona habría sido detenida, indica NBC New York. https://www.youtube.com/watch?v=XgoGqB06ABQ Un hombre que vestía el dispositivo explosivo hechizo quiso detonarlo y puede ser que no haya funcionado o que no explotó de la forma en la que se esperaba, según una fuente del Departamento de Policía de Nueva York. Una persona está bajo custodia y aparentemente herida, dijeron dos fuentes del Departamento de Policía de Nueva York. La versión de un testigo Un testigo en el lugar de los hechos llamado Francisco Ramírez dijo que escuchó dos explosiones mientras salía del bus a las 7:45 a.m. ET. Escuchó los dos estruendos a pesar de que llevaba audífonos.

"Por lo que pude ver sonaba como que venía del metro, pero solo estoy suponiendo", dijo. "Fueron dos explosiones distintas con segundos de diferencia. A medida que avanzaba hacia afuera, me empujaban los policías y había policías en cada una de las entradas y SWAT en todas partes", afirmó. "Fue aterrador. Había mucho caos", añade.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el responsable sería un hombre proveniente de Bangladesh con un dispositivo explosivo casero que estalló prematuramente en un pasadizo subterráneo. Con información de CNN y RT