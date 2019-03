Se preparan los congresos de EU para votar por el acuerdo comercial T-MEC

La votación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá denominado T-MEC que se acerca en los congresos de Estados Unidos será muy cerrada, esto y a pesar de que los beneficios de los acuerdos de libre comercio en Estados Unidos suelen ser muy notables para los políticos y también a las empresas y ciudadanía, señaló Ted Mckinney, quien es el subsecretario de Agricultura Comercial y Asuntos Exteriores Agrícolas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

“Los acuerdos comerciales pueden llegar a ser controversiales, y en EU siempre han tenido votaciones apretadas, incluso aunque nos remontemos al pasado y veamos que todos estos acuerdos han sido muy buenos para EU y lo mismo para los otros países, han sido buenas sociedades y la mayoría han sido exitosos, a pesar de eso las votaciones siempre han sido muy cerradas y sospecho que esta también lo será”, indicó el subsecretario de Agricultura Comercial y Asuntos Exteriores Agrícolas.

Pese a lo anterior, dijo que considera que los congresos terminarán aprobando el T-MEC, puesto que es una herramienta de primera necesidad debido a la posibilidad que abre en el comercio y economía en los Estados Unidos.

“Me mantengo positivo, me mantengo con un optimismo precautorio de que el Congreso lo pasará porque lo tiene que pasar, el T-MEC toca casi todos los sectores de la economía de EU y diría que sería lo mismo aquí en México y Canadá, y creo que de todo lo que escuchado y leído, y con muchas de las personas con las que he hablado aquí en México y Canadá, me hace concluir que es un muy buen acuerdo comercial”, añadió Ted Mckinney.

El subsecretario de Agricultura Comercial y Asuntos Exteriores Agrícolas aseveró que el T-MEC jamás ha estado en el “asiento trasero” de la agenda comercial de los Estados Unidos, además indicó que en lo que a su sector respecta, hasta ahora no sabe de alguien que se oponga o pretenda oponerse al acuerdo T-MEC.

Cabe mencionar que el funcionario estadounidense, estuvo de visita por México hace una semana, con el propósito de dar su apoyo a la ratificación en México y así resolver dudas que se pudieran tener por parte de sus contrapartes o algún funcionario del país.

“El T-MEC fue un esfuerzo necesario, es un acuerdo de 25 años de antigüedad, y creo que México y EU estarán mejor con él, entonces, la razón por la que estoy aquí es porque quise venir y saludar, y volverme a reunir con mis colegas, responder cualquier problemática, los problemas que tengan, y quizás ellos también lo puedan hacer conmigo, es el intercambio normal que viene entre socios comerciales, pero el T-MEC hará bien para todos y es por eso que todos lo tenemos que aprobar”, puntualizó Mckinney.

