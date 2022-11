Se negó a ceder el asiento a una mamá y su bebé hasta que intervino la azafata

Una mujer expuso una nueva situación por no querer cederle el asiento de avión a una mujer que llevaba a su hijo pequeño. Al parecer, su viaje se hizo un poco incómodo cuando una señora le pidió que le dejara libre el lugar para sentar a su niño.

La viajera trató por todos los medios ayudarla, pero cuando no le fue posible, la solicitante arremetió contra ella y armó un escándalo en el que las azafatas tuvieron que intervenir.

El caso se dio en un vuelo de Los Ángeles hacia Las Vegas, a donde Michelle y su esposo se dirigían para pasar su luna de miel. Poco antes de despegar, una mamá se le acercó para hacerle la petición y muy amablemente buscó otro asiento para cumplirle el deseo, pese a que la mujer no había comprado un pasaje para su hijo, pero no lo encontró.

Madre ruega por un asiento para su hijo

Una mujer vivió un mal momento durante un vuelo.

La madre vio prudente rogarle para tener un asiento libre a su lado por si lo necesitaba en las cinco horas que tardarían en llegar.

“Por lo general, con bebés tan pequeños, no tienes que pagarles un asiento, solo pueden sentarse en el regazo de sus padres, pero ella quería que él tuviera mi asiento para no tener que cargarlo durante cinco horas. Dudé porque estaba sentada cerca de mi esposo y no quería levantarme, pero también me sentía mal porque su bebé estaba inquieto”, comentó la viajera en su cuenta de TikTok @michelleag12.

Intentó, pero no pudo ceder el asiento de avión

Michelle decidió ayudar a la mujer.

“El vuelo estaba listo para despegar. Me levanté y vi que quedaba un asiento en la parte trasera del avión, en la última fila”, dijo.

Así que se dirigió hacia esa persona; sin embargo, el desenlace no fue favorecedor: “Había un tipo sentado allí atrás y me acerqué a él y le pregunté si podía sentarme en el asiento libre, pero me explicó que había reservado dos asientos para él para que no tuviera a nadie sentado a su lado”.

Entonces tuvo que regresar a su sitio original. Para ese momento, la mamá y el bebé ya estaban completamente instalados: “Le dije a la señora que no había asientos vacíos y ella ya había bajado al bebé y sacado todas sus cosas, incluidos los bocadillos, la manta y todo. Se enojó conmigo. No quería mover a su bebé y tuve que llamar a una azafata y decirle lo que estaba pasando. La azafata le dijo que tenía que mover sus cosas porque estaban en mi asiento”.

Después de que los asistentes de vuelo se pusieran del lado de Michelle, la mujer hizo un escándalo. A decir de la víctima, soportó su actitud imprudente y desconsiderada durante cinco horas de vuelo, indica.

Después se volvió viral al publicar su historia en las redes sociales y recibió muchas muestras de apoyo por parte de otros usuarios: “Hiciste más que suficiente. No sé por qué algunas personas se sienten con tanto derecho”.

“Fuiste muy amable, especialmente porque no era tu trabajo ir a preguntar. Ella debería haber preguntado para facilitarte las cosas”, le dijeron.

