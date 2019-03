¡Se mueren de hambre! Obligan a su hija de 3 años a casarse para poder comer, Yemen

Habitantes de Yemen, han caído en la desesperación para poder conseguir comida, ya el incremento de precios de alimento y la caída de ingresos, tiene a la gente al borde de la muerte.

Una familia obligó su hija de 3 años a casarse, y con esa boda, se aseguraron que el precio que pagaron por la dote de la menor, era su única manera de sobrevivir.

La guerra en Yemen ha ocasionado una crisis humanitaria que afecta al país de origen árabe desde 2015, dejando a casi 10 millones de personas al borde de la muerte por la falta de comida: Los habitantes del lugar, se han visto obligados a huir de casa a zonas aisladas, vivir sin ingresos y con escasas oportunidades de conseguir un empleo.

La organización Oxfam, señaló que aunque el matrimonio precoz es habitual en esa zona de Yemen, es alarmante que obliguen a las niñas a casarse a una edad tan prematura en un intento desesperado para conseguir alimentos.

Las menores que son obligadas a casarse, no están obligadas a consumar el matrimonio hasta los 11 años, aunque mientras cumple la edad requerida, deben trabajar en el hogar de su esposo.

"Mi suegra me pega y cuando me escapo para regresar a la casa de mi padre, él también me pega por fugarme. No quiero estar casada. Quiero volver a la escuela", contó Hanan, una niña yemení de 9 años.