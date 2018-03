Se fuga para no pagar el hotel y termina enredado en los cables

CHINA.- La factura de un hotel de la ciudad china de Panzhou le pareció demasiado elevada a un hombre que no tuvo mejor idea que la de fugarse del lugar colgándose de los cables de telefonía. Como si fuera un 'hombre araña'. La travesía comenzó desde un decimonoveno piso, a unos 60 metros de altura, y sorprendió a quienes caminaban por la zona, por lo que filmaron al intrépido mientras se balanceaba y luchaba con los cables con la intención de llegar hasta el edificio ubicado al otro lado de la calle. Sin embargo, la maniobra no fue todo lo exitosa que pretendía, ya que el audaz protagonista de la historia terminó enredado y tuvo que ser rescatado por personal de bomberos. "No sufrió ninguna herida", comentaron los brigadistas. Finalmente, el fugitivo fue detenido y quedó a disposición de las autoridades. Sin embargo, suerte no parece haber sido tan mala ya que, según medios locales, los cables de los que se había colgado estaban muy cerca de varias líneas de alta tensión. El hotel no reveló cuál fue el monto que el arriesgado hombre no quiso pagar.

