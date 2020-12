Se filtró la actualización de Call of Duty: Modern Warfare PS5

Aunque Call of Duty: Black Ops Cold War se lanzó recientemente, hay algunos fanáticos que pueden no estar listos para dejar atrás Call of Duty: Modern Warfare. Si bien el juego se puede reproducir en PlayStation 5 y Xbox Series X a través de la compatibilidad con versiones anteriores, no existe una versión oficial de próxima generación en el momento de escribir este artículo. Sin embargo, parece que eso cambiará más temprano que tarde.

Una imagen que circula en línea y compartida por el conocido filtrador Okami en Twitter muestra una versión para PS5 de Call of Duty: Modern Warfare que aparece en el tablero de la consola. Lo que implica exactamente una versión de Call of Duty: Modern Warfare para PS5 es difícil de decir al momento de escribir este artículo, pero uno tiene que imaginar que incluiría algunas de las mejoras de próxima generación que disfruta la versión de Call of Duty para PS5: Guerra Fría de Black Ops.

Como mínimo, uno pensaría que la versión para PS5 de Call of Duty: Modern Warfare aumentaría su velocidad de fotogramas a 120 fotogramas por segundo. También es bastante probable que un juego de este tipo también tenga soporte para trazado de rayos. Después de todo, Call of Duty: Modern Warfare ya tiene capacidades de trazado de rayos cuando se juega la versión para PC del juego.

Modern Warfare seen listing a #PS5 version in the console's UI. Next gen update soon?



(credit u/asjonesy99) pic.twitter.com/2qC4b2pzmE — Okami (@Okami13_) December 1, 2020

Antes de que los fanáticos se entusiasmen demasiado con la posibilidad de jugar una versión de próxima generación de Call of Duty: Modern Warfare, se debe enfatizar que es posible que esta imagen haya sido falsificada. También es posible que la versión de Call of Duty: Modern Warfare para PS5 aparezca en la lista de forma errónea y no hay planes para lanzar una versión de próxima generación del juego. Los fanáticos solo tendrán que esperar a que Activision haga un anuncio oficial antes de emocionarse demasiado.

Si bien la mayor parte de la atención se ha centrado ahora en Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare todavía tiene una comunidad masiva de jugadores, y probablemente lo hará durante algún tiempo. Se ha dicho que hay más contenido de Call of Duty: Modern Warfare en camino, incluso cuando Warzone se integra con Black Ops Cold War el 10 de diciembre, por lo que tal vez esta actualización de próxima generación sea el contenido que se ha provocado.

Call of Duty: Modern Warfare ya está disponible para PC, PS4 y Xbox One.

Alternativamente, tal vez Call of Duty: Modern Warfare tenga nuevos mapas en proceso, aunque eso parece poco probable. Es probable que los fanáticos tengan que conformarse con la selección de mapas de Call of Duty: Modern Warfare que están disponibles en el juego ahora, y crucen los dedos para que las listas de reproducción populares como Shipment 24/7 se conviertan en adiciones permanentes al juego.

