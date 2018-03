Se entregó el cura acusado de abusar de menores en una escuela

El cura está imputado por "varios hechos" de abuso sexual simple y gravemente ultrajante, que se conocieron en forma pública a partir del testimonio de dos jóvenes en el canal TN.

La denuncia en su contra, presentada en abril pasado por dos mujeres que eran menores cuando ocurrieron los abusos, hace más de una década, fue difundida por TN a principios de esta semana, cuando también se supo que José había renunciado al sacerdocio y la fiscalía no lograba notificarle su imputación.

Mailin Gobbo, una de las chicas denunciantes, relató que algunos de los episodios de abuso ocurrieron en un campamento organizado por el colegio San Francisco Javier, donde Carlos José era párroco.

"El primer recuerdo que tengo de una sensación de abuso fue en una pileta, habíamos ido a un campamento y él me agarró de abajo y me tocó", contó Gobbo, en una entrevista en TN.

"Fueron un montón de veces, no solo me manoseaba, me agarraba la mano y me la metía dentro de su ropa interior. Cuando me llevaba a confesar me pedía que me sentara en sus piernas, me acariciaba el cuello, me tocaba las piernas y por arriba de la ropa", dijo Jazmín Detez, otra de las denunciantes.