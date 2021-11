¿Se encuentra la Atlántida de Platón sumergida en Cádiz?

Durante décadas se ha buscado su localización sin éxito. Sin embargo, según recientes investigaciones de un equipo internacional de buceo, hay pruebas evidentes de que la Atlántida se encuentra en la costa gaditana.



El arqueólogo Michael Donnellan respalda esta teoría



Ya en el programa "Cuarto Milenio" se ha hablado de la posible localización de la Atlántida en Cádiz. Y para ello se han respaldado en Michael Donnellan que, además de arqueólogo, es productor de la serie llamada Atlántica. Su equipo lleva años intentando demostrar la existencia de la Atlántida... para muchos un simple mito.



El arqueólogo estadounidense sostiene que la isla se halla en Cádiz. Su equipo ha descubierto unas estructuras claramente creadas por el ser humano y que se encuentran bajo aguas gaditanas. Para ello se han empleado las últimas tecnologías para escanear los fondos marinos. Aunque todavía no se puede afirmar que pertenecen a la Atlántida.



La Atlántida en las fuentes antiguas

Según las fuentes antiguas, la Atlántida fue una civilización poderosa y muy avanzada para su tiempo. Platón menciona la Atlántida en sus “Diálogos” y dice que esta se situaba a la vista de las Columnas de Hércules, es decir, en la Costa de Cádiz. También existen otras fuentes que mencionan la Atlántida, como las de los autores Plinio y Eliano.



Ahora el arqueólogo Michael Donnellan asegura que esa isla o territorio insular se encuentra en Cádiz y que se muestra tal y como lo relataba Platón. Asimismo, considera que efectivamente es una civilización altamente desarrollada. Si no te quieres perder nada, puedes visitar la web de Cádiz Directo para estar informado de las últimas noticias.

¿Verdad o mito?

Todavía no se puede confirmar si estas estructuras encontradas en los fondos marinos pertenecen o no a la Atlántida. Durante décadas ya se ha situado a la isla en diferentes partes del mundo sin éxito. Esta investigación todavía se tiene que respaldar en evidencias más sólidas.



Sí, es posible que la Atlántida existiera y que no fuera una simple leyenda de Platón, pero queda aún camino por recorrer para demostrar si realmente se localiza en las costas de Cádiz. Lo cual no ha impedido que se haya despertado un gran interés en los medios de comunicación y entre los propios ciudadanos.